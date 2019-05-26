Задержание митингующих в Ровно: в полиции заговорили о служебной проверке

В Ровно правоохранители инициировали комплексную служебную проверку по составлению админпротоколов на двух митингующих, которые 25 мая вышли на центральную площадь города с плакатами об "импичменте президента".

Так, около полудня 25 мая на майдан Независимости вышли двое человек – 20-летний парень и 16-летняя девушка. Они принесли с собой плакаты, на которых писало: "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Правоохранители говорят, что митинг был несанкционированным, потому что молодые люди не подали заранее соответствующей заявки.

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Их забрали в полицейский участок, где на них составили админпротоколы. Кроме того, поскольку участница митинга несовершеннолетняя, на ее мать тоже составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Проверку составленных админпротоколов, а также Книги доставленных и приглашенных в отдел полиции осуществляла Ровненская местная прокуратура, которая нарушений со стороны полицейских не выявила,

– сообщил начальник Нацполиции в Ровенской области Валерий Самчук.

По его словам, полицейские действовали в рамках закона, хотя могли и ограничиться лишь профилактической беседой с молодыми людьми.

Окончательную правовую оценку инциденту и действиям полицейских предоставят по результатам комплексной служебной проверки.

"С целью недопущения подобных инцидентов, личному составу полиции области будет донесена и отмечена необходимость применения прежде всего методов коммуникации с гражданами во время совершения ими мелких правонарушений", – добавил Самчук.

Отметим, что действия полиции особенно возмутили вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко. Она заявила, что собирается отправить в Нацполицию депутатский запрос. Она также вспомнила, что при президентстве Порошенко даже на довольно дерзких пикетчиков админпротоколов не составляли. Также то, что случилось в Ровно она назвала "игрой МВД в политику".