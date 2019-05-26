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      Затримання мітингувальників у Рівному: у поліції заговорили про службову перевірку

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      16-річна учасниця мітингу Дар'я Коцюруба
      16-річна учасниця мітингу Дар'я Коцюруба / UA: Рівне

      У Рівному правоохоронці ініціювали комплексну службову перевірку щодо складання адмінпротоколів на двох мітингувальників, які 25 травня вийшли на центральну площу міста із плакатами про "імпічмент президента".

      Так, близько полудня 25 травня на майдан Незалежності вийшли двоє осіб – 20-річний хлопець і 16-річна дівчина. Вони принесли з собою плакати, на яких писало: "Імпічмент президенту" і "Не кумовство, а по-братськи". Правоохоронці кажуть, що мітинг був несанкціонованим, бо молоді люди не подали заздалегідь відповідної заявки.

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      Їх забрали до поліцейського відділку, де на них склали адмінпротоколи. Крім того, оскільки учасниця мітингу неповнолітня, на її матір теж склали адмінпротокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.

      Перевірку складених адмінпротоколів, а також Книги доставлених і запрошених до відділу поліції здійснювала Рівненська місцева прокуратура, яка порушень з боку поліцейських не виявила,
      – повідомив начальник Нацполіції у Рівненській області Валерій Самчук.

      За його словами, поліцейські діяли в рамках закону, хоча могли й обмежитися лише профілактичною бесідою з молодими людьми.

      Остаточну правову оцінку інциденту та діям поліцейських нададуть за результатами комплексної службової перевірки.

      "З метою недопущення подібних інцидентів, особовому складу поліції області буде доведено та наголошено на необхідності застосування перш за все методів комунікації з громадянами під час вчинення ними дрібних правопорушень", – додав Самчук.

      Зазначимо, що дії поліції особливо обурили віце-спікера Верховної Ради Ірину Геращенко. Вона заявила, що збирається відправити у Нацполіцію депутатський запит. Вона також пригадала, що за президентства Порошенка навіть на досить зухвалих пікетувальників адмінпротоколів не складали. Також те, що трапилось у Рівному вона назвала "грою МВС в політику".

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      Теги: Новини політики Новини України Імпічмент Президент України Протести Рівне Поліція Діти і неповнолітні
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