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      Задержание снайпера с Майдана: подозреваемый был привлечен в АТО

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      Задержанный снайпер, подозреваемый в расстреле Майдана. был привлечен в АТО, заявил адвокат
      Задержанный снайпер, подозреваемый в расстреле Майдана. был привлечен в АТО, заявил адвокат / Иллюстративное фото

      Подозреваемый в убийстве участника Евромайдана 2014 года Александра Храпаченко снайпер был привлечен к антитеррористической операции. Накануне этого снайпера арестовали правоохранители.

      Об этом заявил адвокат, представляющий отца погибшего Храпаченко, Маркиян Галабала, сообщает "Громадское".

      24 канал сообщал, что 15 ноября правоохранители задержали и арестовали снайпера, подозреваемого в убийстве одного участника Майдана. Позже информацию о задержании снайпера подтвердили и в ГПУ. По словам адвоката, снайпер подозревается именно в убийстве участника протестов Храпаченко.

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      Євромайдан розстріл активісти Храпаченко
      Убитый участник Майдана Александр Храпаченко

      Юрист отметил, что после окончания событий Майдана подозреваемый, как и большинство бойцов подразделения "Омега", был приобщен к АТО. Однако адвокат не знает, каким именно образом подозреваемый участвовал в операции.

      Он, как и большинство участников этого подразделения, были привлечены к Антитеррористической операции. Он принимал в ней участие. Не могу сказать, насколько эффективно, насколько нет. Потом он в конце 2014 года отошел от участия в АТО и перешел на инструкторскую работу в ряды Национальной гвардии. Год назад уволился с военной службы и работал на одном из заводов, который изготовляет оружие в Украине,
      – рассказал Галабала.

      Таким образом он подтвердил слова начальника Управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка, который ранее сообщил, что во время Майдана подозреваемый был бойцом спецподразделения внутренних войск, затем работал в Нацгвардии, а на момент ареста и вручения подозрения (30 октября 2018 года) уволился из правоохранительных органов и работал на частном предприятии.

      Что такое Евромайдан или Революция Достоинства? Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения, а также на поддержку европейского вектора внешней политики Украины. В результате столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибли более 100 участников протестов. Погибших Революции Достоинства начали называть Небесной сотней.

      Теги: Новости Украины Расследования Война на Донбассе Жертвы АТО Небесная Сотня Евромайдан
      Источник: 24 Канал
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