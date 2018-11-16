Затримання снайпера з Майдану: підозрюваний був залучений до АТО

Підозрюваний у вбивстві учасника Євромайдану 2014 року Олександра Храпаченка снайпер був залучений до Антитерористичної операції. Напередодні цього снайпера арештували правоохоронців.

Про це заявив адвокат, який представляє батька загиблого Храпаченка, Маркіян Галабала, повідомляє "Громадське".

24 канал повідомляв, що 15 листопада правоохоронці затримали та арештували снайпера, підозрюваного у вбивстві одного учасника Майдану. Згодом інформацію про затримання снайпера підтвердили і в ГПУ. За словами адвоката, снайпер підозрюється саме у вбивстві учасника протестів Храпаченка.

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Вбитий учасник Майдану Олександр Храпаченко

Юрист зазначив, що після закінчення подій Майдану підозрюваний, як і більшість бійців підрозділу "Омега", був долучений до АТО. Проте адвокат не знає, у який саме спосіб підозрюваний брав участь в операції.

Він, як і більшість учасників цього підрозділу, були залучені до Антитерористичної операції. Він брав у ній участь. Не можу сказати, наскільки ефективно, наскільки ні. Потім він у кінці 2014 року відійшов від участі в АТО й перейшов на інструкторську роботу в лави Національної гвардії. Рік тому звільнився з військової служби і працював на одному із заводів, який виготовляє зброю в Україні,

– розповів Галабала.

Таким чином він підтвердив слова начальника Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, який раніше сповістив, що на час Майдану підозрюваний був бійцем спецпідрозділу внутрішніх військ, потім працював у Нацгвардії, а на момент арешту та вручення підозри (30 жовтня 2018 року) звільнився з правоохоронних органів і працював на приватному підприємстві.

Що таке Євромайдан або Революція Гідності? Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Загиблих Революції Гідності почали називати Небесною Сотнею.