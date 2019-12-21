Задержание украинца в Крыму: МИД выразил России официальный протест
Министерство иностранных дел Украины выразило протест России по поводу задержания оккупационными властями Крыма украинского гражданина. Жителя Симферополя Дениса Кашука обвинили в "изготовлении взрывчатки"
Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД вечером 20 декабря.
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МИД Украины выразило "решительный протест Российской Федерации и ее оккупационной власти на территории Автономной Республики Крым по поводу необоснованного задержания гражданина Украины Дениса Кашука по сфабрикованным обвинениям".
Ранее "Киевский районный суд" Симферополя в закрытом режиме избрал меру пресечения Кашуку – содержание под стражей до 18 февраля 2020 года.
В МИД Украины обеспокоены вероятностью того, что к задержанному украинцу применяют физическое и психологическое давление: ведь Кашук вроде бы "отказался" от услуг адвоката.
МИД также требует от России:
- Придерживаться международного права,
- Прекратить нарушать права человека,
- Немедленно отпустить всех незаконно удерживаемых украинцев.
А международное сообщество призвали оказать давление на государство-агрессора.
Что известно о Денисе Кашуке
Денис Кашук – 40-летний крымчанин, родился в Красноперекопске, проживает в Симферополе. По специальности – политолог, выпускник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Работал в сфере рекламы в СМИ с 2011 года, оказывал посреднические услуги. Он до сих пор в украинском реестре предпринимателей, а в 2014 году Кашук зарегистрировался как предприниматель в российском правовом поле.
Денис Кашук / Фото с фейсбука
В 2014 году в его семье, по рассказу жены, обсуждали возможность выехать из Крыма, но решили остаться. Почему сейчас Денис Кашук стал фигурантом преследований ФСБ – родные не знают. Политических взглядов он не озвучивал, к крымским активитам отношения не имел.
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