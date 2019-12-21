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      Затримання українця в Криму: МЗС висловило Росії офіційний протест

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      Українця Кашука затримали в Криму 17 грудня / Ілюстративне фото (pixabay)

      Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії з приводу затримання окупаційною владою Криму українського громадянина. Мешканця Сімферополя Дениса Кашука звинуватили у "виготовленні вибухівки".

      Про це повідомила пресслужба українського МЗС увечері 20 грудня.

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      МЗС України висловило "рішучий протест Російській Федерації та її окупаційній владі на території Автономної Республіки Крим з приводу безпідставного затримання громадянина України Дениса Кашука за сфабрикованими звинуваченнями".

      Раніше "Київський районний суд" Сімферополя у закритому режимі обрав запобіжний захід Кашуку – тримання під вартою до 18 лютого 2020 року.

      У МЗС України стурбовані ймовірністю того, що до затриманого українця застосовують фізичний та психологічний тиск: адже Кашук начебто "відмовився" від послуг адвоката.

      МЗС також вимагає від Росії:

      • Дотримуватись міжнародного права, 
      • Припинити порушувати права людини,
      • Негайно відпустити усіх незаконно утримуваних українців.

      А міжнародну спільноту закликали чинити тиск на державу-агресора.

      Що відомо про Дениса Кашука

      Денис Кашук – 40-річний кримчанин, народився у Красноперекопську, мешкає у Сімферополі. За фахом – політолог, випускник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

      Працював у сфері реклами у ЗМІ з 2011 року, надавав посередницькі послуги. Він є досі в українському реєстрі підприємців, а у 2014 році Кашук зареєструвався як підприємець у російському правовому полі.

      Кашук
      Денис Кашук / Фото з фейсбука

      У 2014 році в його сім'ї, за розповіддю дружини, обговорювали можливість виїхати з Криму, але вирішили залишитися. Чому зараз Денис Кашук став фігурантом переслідувань ФСБ – рідні не знають. Політичних поглядів він не озвучував, до кримських активістів відношення не мав.

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      20 грудня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Криму Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Сімферополь
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