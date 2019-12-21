Затримання українця в Криму: МЗС висловило Росії офіційний протест

Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії з приводу затримання окупаційною владою Криму українського громадянина. Мешканця Сімферополя Дениса Кашука звинуватили у "виготовленні вибухівки".

Про це повідомила пресслужба українського МЗС увечері 20 грудня.

Читайте також: У Росії засудили 5 кримських татар у справі "Хізб ут-Тахрір"

МЗС України висловило "рішучий протест Російській Федерації та її окупаційній владі на території Автономної Республіки Крим з приводу безпідставного затримання громадянина України Дениса Кашука за сфабрикованими звинуваченнями".

Раніше "Київський районний суд" Сімферополя у закритому режимі обрав запобіжний захід Кашуку – тримання під вартою до 18 лютого 2020 року.

У МЗС України стурбовані ймовірністю того, що до затриманого українця застосовують фізичний та психологічний тиск: адже Кашук начебто "відмовився" від послуг адвоката.

МЗС також вимагає від Росії:

Дотримуватись міжнародного права,

Припинити порушувати права людини,

Негайно відпустити усіх незаконно утримуваних українців.

А міжнародну спільноту закликали чинити тиск на державу-агресора.

Що відомо про Дениса Кашука

Денис Кашук – 40-річний кримчанин, народився у Красноперекопську, мешкає у Сімферополі. За фахом – політолог, випускник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Працював у сфері реклами у ЗМІ з 2011 року, надавав посередницькі послуги. Він є досі в українському реєстрі підприємців, а у 2014 році Кашук зареєструвався як підприємець у російському правовому полі.



Денис Кашук / Фото з фейсбука

У 2014 році в його сім'ї, за розповіддю дружини, обговорювали можливість виїхати з Криму, але вирішили залишитися. Чому зараз Денис Кашук став фігурантом переслідувань ФСБ – рідні не знають. Політичних поглядів він не озвучував, до кримських активістів відношення не мав.

Читайте також: ФСБ не пустила українця на похорон до батька в Крим