СМИ выяснили, кто стоял за захватом инкассаторов Ощадбанка в Венгрии

СМИ назвали имя политика, который лично настоял на проведении резонансного рейда против украинского "золотого конвоя". Тогда инкассаторы перевозили в Украину миллиарды форинтов наличности и инвестиционное золото.

Чтобы выяснить это издание Telex пообщалось с источниками в правительстве, спецслужбах и правоохранительных органах.

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Кто стоял за рейдом?

5 марта 2026 года на автомагистрали вблизи венгерского населенного пункта Алач венгерские силовики провели спецоперацию против двух бронированных автомобилей украинских перевозчиков ценностей. Конвой направлялся из Австрии в Украину и перевозил средства, золото для украинского государственного Ощадбанка.

По данным венгерских властей, во время проверки было изъято около 27 миллиардов форинтов наличными и инвестиционное золото. К операции привлекли не только Налоговую и таможенную администрацию Венгрии, но и спецподразделение по борьбе с терроризмом TEK.

Вооруженные спецназовцы остановили украинцев на зоне отдыха и провели масштабный обыск. На следующий день правительство Орбана публично продемонстрировало видео операции и фактически представило ее как разоблачение масштабной незаконной схемы.

Журналисты Telex утверждают, что в течение последних недель пообщались с многочисленными источниками, которые были непосредственно или косвенно причастны к подготовке операции. По их словам, ключевое решение о проведении рейда было принято не следователями или спецслужбами, а на политическом уровне.

Особенно показательным стало подтверждение от Управления по защите Конституции Венгрии. Там сообщили журналистам, что в начале марта Государственный секретариат по надзору за гражданскими службами национальной безопасности принял решение, согласно которому обыск украинских автомобилей должен был состояться именно 5 марта.

Несколько независимых источников Telex также заявили, что именно Виктор Орбан был главным инициатором операции и постоянно получал информацию о ее ходе.

Почему венгерские спецслужбы заинтересовались украинскими перевозками?

Как следует из расследования, украинская сторона регулярно перевозила через территорию Венгрии большие объемы наличности еще с начала полномасштабной войны. Речь идет о суммах, которые ежегодно могли достигать нескольких тысяч миллиардов форинтов.

По данным Telex, логистику таких перевозок координировала компания, связана с бизнесменом Иштваном Гаранчи, которого считают близким соратником Орбана. Спецслужбы обратили внимание на одного из участников перевозок – бывшего сотрудника украинских спецслужб Геннадия Кузнецова. Именно его прошлое, связи с высокопоставленными чиновниками в Украине и отдельные особенности финансовых операций стали основанием для подозрений.

Впрочем, даже источники, знакомые с ходом расследования, признают, что имеющиеся данные были скорее поводом для дополнительной проверки, чем доказательством преступления.

Более того, австрийские власти не обнаружили никаких нарушений в транспортировке средств, а Центральный банк Австрии отметил, что перевозка крупных сумм наличности между странами является обычной международной банковской практикой.

Какими были настоящие мотивы Орбана?

Одним из самых интересных выводов расследования стала информация о возможном политическом мотиве спецоперации. По словам источников Telex, Орбан был убежден, что Киев намеренно препятствует восстановлению поставок нефти через нефтепровод "Дружба" после его повреждения. Именно поэтому венгерский премьер якобы стремился ответить украинским властям демонстративной силовой акцией.

Косвенно эту версию подтверждает и публичное заявление самого Орбана, сделанное 5 марта во время экономического форума Венгерской торгово-промышленной палаты. Тогда он заявил, что Венгрия "силой" добьется возобновления поставок нефти и заставит Украину открыть трубопровод "Дружба".

Примечательно, что это заявление прозвучало именно в день проведения рейда, когда подробности операции еще не были известны общественности.

Сам Виктор Орбан на запрос журналистов о своей роли в спецоперации по сути отказался от комментариев. Через своего представителя он посоветовал обращаться за разъяснениями в компетентные органы.

Чем закончилась ситуация с захватом инкассаторов и средств?

Однако ситуация кардинально изменилась после поражения "Фидес" на выборах. Налоговая и таможенная администрация вернула конфискованные средства и золото украинской стороне, несмотря на предыдущие политические заявления о том, что активы останутся под контролем государства.

Также были отменены решения о выдворении украинских перевозчиков и запрет им въезда в страну. Впоследствии выяснилось, что Управление по защите Конституции не имело достаточных доказательств для подтверждения рисков национальной безопасности, на которые сначала ссылалась власть.

Кроме того, в отношении действий правоохранителей начались отдельные проверки. Следственная прокуратура Будапешта начала производство из-за возможного незаконного задержания украинцев и других нарушений.

В украинской власти изначально расценили действия Венгрии как незаконное изъятие государственных активов. Ощадбанк подал юридические жалобы, а украинские чиновники публично заявляли, что Будапешт безосновательно заблокировал законные финансовые операции.

Дополнительный резонанс делу придали заявления венгерских чиновников. В частности, тогдашний министр транспорта Янош Лазар заявил, что Украина не получит назад свои деньги и золото до завершения расследования. Впрочем, после изменения политической ситуации все активы были возвращены владельцам.