Должны были ремонтировать дороги, но взяли 10 тысяч долларов: СБУ задержала руководство "Автодоров"

СБУ и Нацполиция задержали на взятке руководство компании "Автомобильные дороги Украины". Комплекс пытался приобрести один из волынских бизнесменов.

За взятку мужчины пообещали "обезвредить" любые проблемы с покупкой или приватизацией недвижимости. Об этом сообщили в СБУ.

Смотрите также Корректировала огонь по ТЭЦ в Киеве, прикрываясь ребенком: СБУ задержала российскую агентку

Как СБУ задержала на взятке руководителей компании?

СБУ 10 марта сообщила о задержании заместителя и самого председателя компании "Автомобильные дороги Украины". Комплекс пытался приобрести волынский бизнесмен.



Задержание руководителя компании / Фото СБУ

Мужчин задержали "на горячем" при попытке получить первую часть взятки. Во время обысков следователи изъяли телефоны со всеми доказательствами правонарушения.

Должностным лицам сообщили о подозрении за получение неправомерной выгоды должностным лицом. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно о случаях со взяточничеством в Украине?