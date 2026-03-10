Укр Рус
10 марта, 19:16
Должны были ремонтировать дороги, но взяли 10 тысяч долларов: СБУ задержала руководство "Автодоров"

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • СБУ задержала руководство компании "Автомобильные дороги Украины" на взятке в 10 тысяч долларов за отчуждение государственного имущества.
  • Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

СБУ и Нацполиция задержали на взятке руководство компании "Автомобильные дороги Украины". Комплекс пытался приобрести один из волынских бизнесменов.

За взятку мужчины пообещали "обезвредить" любые проблемы с покупкой или приватизацией недвижимости. Об этом сообщили в СБУ.

Как СБУ задержала на взятке руководителей компании?

СБУ 10 марта сообщила о задержании заместителя и самого председателя компании "Автомобильные дороги Украины". Комплекс пытался приобрести волынский бизнесмен.


Задержание руководителя компании / Фото СБУ

Мужчин задержали "на горячем" при попытке получить первую часть взятки. Во время обысков следователи изъяли телефоны со всеми доказательствами правонарушения.

Должностным лицам сообщили о подозрении за получение неправомерной выгоды должностным лицом. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно о случаях со взяточничеством в Украине?

  • Судью Киевского районного суда Одессы Людмилу Салтан признали виновной во взяточничестве и приговорили к 6 годам заключения. Ей также запретили в течение 3 лет занимать государственные должности.

  • НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Ивано-Франковской областной прокуратуры Роману Химе и его подчиненному в вымогательстве 100 тысяч долларов и процентов от подрядов.

  • На взятке разоблачили командующего логистики Командования Воздушных сил ВСУ и начальника Управления СБУ в Житомирской области, причастных к хищению средств, предназначенных для оборонного строительства.