Задерживая "агентов в рясах", СБУ пополняет обменный фонд, – эксперт о приговоре священнику УПЦ МП

Спецоперацией против священников-коллаборантов с УПЦ МП, СБУ не только обезвреживает опасных агентов, но и активно пополняет обменный фонд.

Таким мнением поделился в соцсетях политолог Алексей Голобуцкий.

Читайте также В Раду внесли законопроект, запрещающий УПЦ МП

Священник УПЦ МП признан виновным в коллаборационной деятельности

Еще один любитель "русского мира" из УПЦ МП получил 7 лет тюрьмы по материалам СБУ. Очередной поп-агитатор за "расиюшку" и "душеспасительный референдум" работал в Лимане Донецкой области. Теперь либо будет считать дни на нарах, либо станет обменным фондом. Мы вытащим своих, а он поедет целовать в одно место Пригожина и его зеков,

– пишет Голобуцкий.

По мнению Голобуцкого, руководство УПЦ МП напоминает "отца Федора" – героя романа "Двенадцать стульев".

Шансов найти драгоценности нет, они сидят на горе с колбасой под названием "русский мир" и ждут приезда санитаров с надписью "СБУ" на халатах. И ясно, что колбаса эта тухлая, а свечной заводик уже не будет приносить такую прибыль, как раньше. Да и другие отцы Федоры из соседних приходов либо в санкционном списке, либо получили подозрения, либо уже на нарах, – иронизирует эксперт.

"Делов против священников-коллаборантов и реальных судебных приговоров будет все больше – спецслужба активизировала это направление после прихода Малыша", – резюмирует Голобуцкий.

Что известно о священнике-изменнике

ранее, суд по материалам СБУ осудил на 7 лет священника-коллаборанта из города Лиман в Донецкой области.

Согласно информации Opendatabot, руководителем прихода Иконы Божией Матери "Казанская" является Николай Звезда. Региональные СМИ сообщали, что его задержали в конце сентября, ему было доложено подозрение в проведении псевдореферендума.

Священник во время оккупации исполнял обязанности поселкового головы.