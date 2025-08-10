Из-за российского обстрела Днепропетровщины задерживается ряд поездов
- Российские военные атаковали Днепропетровскую область беспилотниками ночью 10 августа, в частности Синельниковский район.
- Из-за обстрела некоторые поезда задержатся, Укрзализныця работает над восстановлением инфраструктуры.
Ночью воскресенья, 10 августа, российские военные атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. Из-за этого несколько поездов будут следовать с незначительной задержкой.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю. Там продолжают восстановление поврежденной инфраструктуры, чтобы как можно скорее вернуться к стандартному графику.
Какие поезда задержатся 10 августа?
Ночью наибольшие повреждения получил Синельниковский район, где пострадали инфраструктура и частные дома. Спасатели тушили пожары, обошлось без жертв.
В пределах часа задержатся поезда, которые следуют на участке от Днепра до Запорожья, и в обратном направлении будут проезжать поврежденный участок под вспомогательным локомотивом.
Поезда №92 Одесса – Краматорск і №824 Днепр – Харьков будут следовать через станцию Самар-Днепровский. Обратные рейсы этих поездов также будут следовать в объезд.
Кроме того, изменения касаются станции Синельниково-1. Временно отменены пригородные поезда:
- 6107 Синельниково-1 – Днепр-Главный;
- 6272 Синельниково-1 – Самойловка;
- 6277 Самойловка – Днепр-Главный;
-
6583 Синельниково-1 – Запорожье-2;
-
6185 Синельниково-1 – Днепр-Главный;
-
6104 Синельниково-1 – Чаплино;
-
6148 Чаплино – Демурино;
-
6143 Демурино – Чаплино;
-
6141 Чаплино – Днепр-Главный;
-
7201 Синельниково-1 – Днепр-Главный;
-
6533/6534 Запорожье-2 – Синельниково-1;
-
7401 Синельниково-1 – Днепр-Главный;
-
6109 Демурино – Днепр-Главный;
-
6110 Днепр-Главный – Чаплино;
-
7405 Синельниково-1 – Днепр-Главный.
Вместо этого по измененному маршруту курсируют:
- 7202 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный (вместо Каменское-Пассажирское - Синельниково-1);
- 6548/6547 Славгород-Южный – Запорожье-2 (вместо Синельниково-1 - Запорожье-2);
- 7402 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный (вместо Каменское-Пассажирское - Синельниково-1).
- 823/824 Харьков - Днепр – Харьков курсирует через Павлоград и Самар-Днепровский до Днепра-Главного, без заезда на станцию Синельниково-2.