10 августа, 11:44
Из-за российского обстрела Днепропетровщины задерживается ряд поездов

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • Российские военные атаковали Днепропетровскую область беспилотниками ночью 10 августа, в частности Синельниковский район.
  • Из-за обстрела некоторые поезда задержатся, Укрзализныця работает над восстановлением инфраструктуры.

Ночью воскресенья, 10 августа, российские военные атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. Из-за этого несколько поездов будут следовать с незначительной задержкой.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю. Там продолжают восстановление поврежденной инфраструктуры, чтобы как можно скорее вернуться к стандартному графику.

Какие поезда задержатся 10 августа?

Ночью наибольшие повреждения получил Синельниковский район, где пострадали инфраструктура и частные дома. Спасатели тушили пожары, обошлось без жертв.

В пределах часа задержатся поезда, которые следуют на участке от Днепра до Запорожья, и в обратном направлении будут проезжать поврежденный участок под вспомогательным локомотивом.

Поезда №92 Одесса – Краматорск і №824 Днепр – Харьков будут следовать через станцию Самар-Днепровский. Обратные рейсы этих поездов также будут следовать в объезд.

Кроме того, изменения касаются станции Синельниково-1. Временно отменены пригородные поезда:

  • 6107 Синельниково-1 – Днепр-Главный;
  • 6272 Синельниково-1 – Самойловка;
  • 6277 Самойловка – Днепр-Главный;
  • 6583 Синельниково-1 – Запорожье-2;
  • 6185 Синельниково-1 – Днепр-Главный;
  • 6104 Синельниково-1 – Чаплино;
  • 6148 Чаплино – Демурино;
  • 6143 Демурино – Чаплино;
  • 6141 Чаплино – Днепр-Главный;
  • 7201 Синельниково-1 – Днепр-Главный;
  • 6533/6534 Запорожье-2 – Синельниково-1;
  • 7401 Синельниково-1 – Днепр-Главный;
  • 6109 Демурино – Днепр-Главный;
  • 6110 Днепр-Главный – Чаплино;
  • 7405 Синельниково-1 – Днепр-Главный.

Вместо этого по измененному маршруту курсируют:

  • 7202 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный (вместо Каменское-Пассажирское - Синельниково-1);
  • 6548/6547 Славгород-Южный – Запорожье-2 (вместо Синельниково-1 - Запорожье-2);
  • 7402 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный (вместо Каменское-Пассажирское - Синельниково-1).
  • 823/824 Харьков - Днепр – Харьков курсирует через Павлоград и Самар-Днепровский до Днепра-Главного, без заезда на станцию Синельниково-2.
Напомним, 7 августа оккупанты атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Приднепровке.