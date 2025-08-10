Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю. Там продовжують відновлення пошкодженої інфраструктури, аби якомога швидше повернутись до стандартного графіку.
Які потяги затримаються 10 серпня?
Уночі найбільших пошкоджень зазнав Синельниківський район, де постраждали інфраструктура та приватні будинки. Рятувальники гасили пожежі, обійшлося без жертв.
У межах години затримаються потяги, які слідують на дільниці від Дніпра до Запоріжжя, та у зворотному напрямку проїжджатимуть пошкоджену ділянку під допоміжним локомотивом.
Поїзди №92 Одеса – Краматорськ і №824 Дніпро – Харків прямуватимуть через станцію Самар-Дніпровський. Зворотні рейси цих поїздів також прямуватимуть в об'їзд.
Окрім того, зміни стосуються станції Синельникове-1. Тимчасово скасовано приміські поїзди:
- 6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;
- 6272 Синельникове-1 – Самійлівка;
- 6277 Самійлівка – Дніпро-Головний;
- 6583 Синельникове-1 – Запоріжжя-2;
- 6185 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;
- 6104 Синельникове-1 – Чаплине;
- 6148 Чаплине – Демурине;
- 6143 Демурине – Чаплине;
- 6141 Чаплине – Дніпро-Головний;
- 7201 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;
- 6533/6534 Запоріжжя-2 – Синельникове-1;
- 7401 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;
- 6109 Демурине – Дніпро-Головний;
- 6110 Дніпро-Головний – Чаплине;
- 7405 Синельникове-1 – Дніпро-Головний.
Натомість за зміненим маршрутом курсують:
- 7202 Кам'янське-Пасажирське – Дніпро-Головний (замість Кам'янське-Пасажирське — Синельникове-1);
- 6548/6547 Славгород-Південний – Запоріжжя-2 (замість Синельникове-1 — Запоріжжя-2);
- 7402 Кам'янське-Пасажирське – Дніпро-Головний (замість Кам'янське-Пасажирське — Синельникове-1).
- 823/824 Харків — Дніпро – Харків курсує через Павлоград та Самар-Дніпровський до Дніпра-Головного, без заїзду на станцію Синельникове-2.