Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю. Там продолжают восстановление поврежденной инфраструктуры, чтобы как можно скорее вернуться к стандартному графику.

Смотрите также Конечные станции будут другие: УЗ объявила о важных изменениях в движении международных поездов

Какие поезда задержатся 10 августа?

Ночью наибольшие повреждения получил Синельниковский район, где пострадали инфраструктура и частные дома. Спасатели тушили пожары, обошлось без жертв.

В пределах часа задержатся поезда, которые следуют на участке от Днепра до Запорожья, и в обратном направлении будут проезжать поврежденный участок под вспомогательным локомотивом.

Поезда №92 Одесса – Краматорск і №824 Днепр – Харьков будут следовать через станцию Самар-Днепровский. Обратные рейсы этих поездов также будут следовать в объезд.

Кроме того, изменения касаются станции Синельниково-1. Временно отменены пригородные поезда:

6107 Синельниково-1 – Днепр-Главный;

6272 Синельниково-1 – Самойловка;

6277 Самойловка – Днепр-Главный;

6583 Синельниково-1 – Запорожье-2;

6185 Синельниково-1 – Днепр-Главный;

6104 Синельниково-1 – Чаплино;

6148 Чаплино – Демурино;

6143 Демурино – Чаплино;

6141 Чаплино – Днепр-Главный;

7201 Синельниково-1 – Днепр-Главный;

6533/6534 Запорожье-2 – Синельниково-1;

7401 Синельниково-1 – Днепр-Главный;

6109 Демурино – Днепр-Главный;

6110 Днепр-Главный – Чаплино;

7405 Синельниково-1 – Днепр-Главный.

Вместо этого по измененному маршруту курсируют:

7202 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный (вместо Каменское-Пассажирское - Синельниково-1);

6548/6547 Славгород-Южный – Запорожье-2 (вместо Синельниково-1 - Запорожье-2);

7402 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный (вместо Каменское-Пассажирское - Синельниково-1).

823/824 Харьков - Днепр – Харьков курсирует через Павлоград и Самар-Днепровский до Днепра-Главного, без заезда на станцию Синельниково-2.