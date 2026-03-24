В ряде областей Украины фиксируют задержки поездов
- Российские войска атаковали Украину, что повлекло задержку поездов в нескольких областях.
- Поезда несколько отстают от графика, в частности, по маршрутам Житомирщина-Киев, Черниговщина-Киев.
Российские войска ночью 24 марта массированно атаковали Украину. На утро стало известно о трудностях в движении поездов, некоторые из них задерживаются из-за ситуации с безопасностью.
О таком информирует Укрзализныця.
Какие поезда задерживаются?
Известно о задержках с Житомирщины и Черниговщины в направлении Киева.
- В частности, поезд №6606 Малин – Киев следует с начальной +32 минуты.
- Региональный поезд №886/885 Славутич – Киев-Волынский с начальной двинулся +1 час.
Кстати, оперативно отслеживать информацию о движении поездов и время их задержки вы можете по по ссылке.
Также сообщается о задержках в Днепропетровской и Полтавской областях, ввиду ситуации безопасности.
К тому же из-за продвинутого приоритетного поезда рейс №6353 Луцк – Здолбунов отправился со станции Олика с задержкой 27 минут.
В то же время в Укрзализныце призывают внимательно слушать объявления железнодорожников на места.
Заметим также, что накануне мониторинговые ресурсы писали о якобы подготовке России к ударам по железнодорожным вокзалам в Киеве и Львове. Такие слухи прокомментировали в Укрзализныце, отметив важность сохранять спокойствие.
Каковы последствия ночных обстрелов украинских городов?
Вражеские ударные беспилотники достигли Киева, где силы противовоздушной обороны активно отражали атаку. В столице раздалась серия взрывов. В Киевской области также зафиксировали движение дронов.
Тем временем в Запорожье во время атаки беспилотников и ракет один из дронов попал в многоэтажное здание. В результате возникли пожары, известно о нескольких раненых.
В Полтаве российские войска применили баллистические ракеты и дроны, что привело к повреждению жилых зданий и гостиницы, а также привело к возгоранию. Взрывы ночью гремели и в Прикарпатье.