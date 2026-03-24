В ряде областей Украины фиксируют задержки поездов
24 марта, 06:42
Обновлено - 06:59, 24 марта

В ряде областей Украины фиксируют задержки поездов

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Российские войска атаковали Украину, что повлекло задержку поездов в нескольких областях.
  • Поезда несколько отстают от графика, в частности, по маршрутам Житомирщина-Киев, Черниговщина-Киев.

Российские войска ночью 24 марта массированно атаковали Украину. На утро стало известно о трудностях в движении поездов, некоторые из них задерживаются из-за ситуации с безопасностью.

О таком информирует Укрзализныця.

Какие поезда задерживаются?

Известно о задержках с Житомирщины и Черниговщины в направлении Киева.

  • В частности, поезд №6606 Малин – Киев следует с начальной +32 минуты.
  • Региональный поезд №886/885 Славутич – Киев-Волынский с начальной двинулся +1 час.

Кстати, оперативно отслеживать информацию о движении поездов и время их задержки вы можете по по ссылке.

Также сообщается о задержках в Днепропетровской и Полтавской областях, ввиду ситуации безопасности. 

К тому же из-за продвинутого приоритетного поезда рейс №6353 Луцк – Здолбунов отправился со станции Олика с задержкой 27 минут. 

В то же время в Укрзализныце призывают внимательно слушать объявления железнодорожников на места.

Заметим также, что накануне мониторинговые ресурсы писали о якобы подготовке России к ударам по железнодорожным вокзалам в Киеве и Львове. Такие слухи прокомментировали в Укрзализныце, отметив важность сохранять спокойствие. 

Каковы последствия ночных обстрелов украинских городов?

  • Вражеские ударные беспилотники достигли Киева, где силы противовоздушной обороны активно отражали атаку. В столице раздалась серия взрывов. В Киевской области также зафиксировали движение дронов. 

  • Тем временем в Запорожье во время атаки беспилотников и ракет один из дронов попал в многоэтажное здание. В результате возникли пожары, известно о нескольких раненых. 

  • В Полтаве российские войска применили баллистические ракеты и дроны, что привело к повреждению жилых зданий и гостиницы, а также привело к возгоранию. Взрывы ночью гремели и в Прикарпатье.