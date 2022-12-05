В Украине из-за временных обесточений задерживаются поезда

5 декабря 2022, 14:30
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Источник:

Укрзализныця

В Украине задерживаются некоторые поезда. Это связано с временным обесточиванием.

Остальные поезда продолжают движение. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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Из-за временных обесточений задерживаются поезда

Из-за временных обесточений есть несколько задержек:

  • №712 Киев – Краматорск – 1 час,
  • №111 Киев – Изюм – 1 час 33 минуты.

Отмечается, что резервные локомотивы Укрзализныци находятся в готовности, посадка и высадка ведется через подземные переходы.

Важно! Пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, могут воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без замены билета.

Что делать, если опоздали на поезд из-за проблем со светом

Из-за ракетных обстрелов России во всех городах Украины возникают проблемы со светом. Поэтому могут как задерживаться поезда, так и не успевать на свои рейсы пассажиры. Однако если из-за проблем со светом пассажир опоздал на поезд , у него два выхода из ситуации – пассажир может либо отправиться следующим рейсом, либо вернуть 100% от стоимости билета.

К примеру, если днем идут в одном направлении несколько поездов, и человек не успел на первый рейс, то ему могут найти место на следующем. Однако по желанию можно вернуть полную стоимость билета. Для этого необходимо сделать в кассе отметку о задержке поезда.

Автор: Софія Ковнір