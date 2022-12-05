В Украине из-за временных обесточений задерживаются поезда

Остальные поезда продолжают движение. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Важно По всей Украине объявили воздушную тревогу: есть угроза ракетных ударов

Из-за временных обесточений есть несколько задержек:

Отмечается, что резервные локомотивы Укрзализныци находятся в готовности, посадка и высадка ведется через подземные переходы.

Из-за ракетных обстрелов России во всех городах Украины возникают проблемы со светом. Поэтому могут как задерживаться поезда, так и не успевать на свои рейсы пассажиры. Однако если из-за проблем со светом пассажир опоздал на поезд , у него два выхода из ситуации – пассажир может либо отправиться следующим рейсом, либо вернуть 100% от стоимости билета.

К примеру, если днем идут в одном направлении несколько поездов, и человек не успел на первый рейс, то ему могут найти место на следующем. Однако по желанию можно вернуть полную стоимость билета. Для этого необходимо сделать в кассе отметку о задержке поезда.