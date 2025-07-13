Из-за непогоды на Харьковщине задерживаются поезда: в Укрзализныце рассказали детали

Вечером субботы, 12 июля, непогода накрыла Харьковскую область. Шквальный ветер и обесточивание в нескольких населенных пунктах влияют на движение поездов в регионе.

Однако ни один рейс не отменен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Смотрите также В Харькове во время страшной непогоды дерево упало на 7-летнюю девочку: ее госпитализировали

Какие поезда задерживаются на Харьковщине?

По данным Укрзализныци, из-за непогоды наибольшая задержка пока у рейсов №65/66 Харьков – Умань и №165/166 Харьков – Черкассы (+2:28).

Кроме того, задерживаются на отправление из Харькова поезда:

№59/60 Харьков – Одесса ,

, №63/64 Харьков – Львов ,

, №111/112 Изюм – Львов ,

, №113/114 Харьков – Львов.

Мы уже вывели резервные тепловозы и будем ехать с ними до Мерефы, после чего будем наверстывать отставание от графика,

– пишут в Укрзализныце.

Обратите внимание! Все задержки поездов дальнего следования можно посмотреть по ссылке.

Обновления по пригородным рейсам на Харьковщине доступны по ссылке.

Напомним, грозы, град и шквалы от 15 до 20 метров в секунду прогнозировали также на Львовщине. Кроме того, о непогоде предупреждали жителей Ивано-Франковской и Ровенской областей.