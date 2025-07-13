Из-за непогоды на Харьковщине задерживаются поезда: в Укрзализныце рассказали детали
- Из-за непогоды на Харьковщине задерживаются поезда, больше всего – рейсы №65/66 Харьков – Умань и №165/166 Харьков – Черкассы.
- Укрзализныця вывела резервные тепловозы для наверстывания отставания от графика, ни один рейс не отменен.
Вечером субботы, 12 июля, непогода накрыла Харьковскую область. Шквальный ветер и обесточивание в нескольких населенных пунктах влияют на движение поездов в регионе.
Однако ни один рейс не отменен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
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Какие поезда задерживаются на Харьковщине?
По данным Укрзализныци, из-за непогоды наибольшая задержка пока у рейсов №65/66 Харьков – Умань и №165/166 Харьков – Черкассы (+2:28).
Кроме того, задерживаются на отправление из Харькова поезда:
- №59/60 Харьков – Одесса,
- №63/64 Харьков – Львов,
- №111/112 Изюм – Львов,
- №113/114 Харьков – Львов.
Мы уже вывели резервные тепловозы и будем ехать с ними до Мерефы, после чего будем наверстывать отставание от графика,
– пишут в Укрзализныце.
Обратите внимание! Все задержки поездов дальнего следования можно посмотреть по ссылке.
Обновления по пригородным рейсам на Харьковщине доступны по ссылке.
Напомним, грозы, град и шквалы от 15 до 20 метров в секунду прогнозировали также на Львовщине. Кроме того, о непогоде предупреждали жителей Ивано-Франковской и Ровенской областей.