Из-за российского обстрела поезда задерживаются на несколько часов
- Россияне обстреляли критическую инфраструктуру, обесточив контактную сеть железной дороги на Днепропетровщине.
- Из-за этого 15 декабря задерживаются поезда, движущиеся через регион; некоторые – на несколько часов.
Россияне продолжают обстреливать украинскую критическую инфраструктуру. Утром понедельника, 15 декабря, стало известно об обесточивании контактной сети железной дороги на Днепропетровщине.
Из-за этого задерживается ряд поездов. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Что известно о задержках поездов 15 декабря?
По состоянию на 08:37 железнодорожники вывели резервные тепловозы, а энергетики постепенно восстанавливали движение электротягой. Несмотря на это, задерживаются поезда, движущиеся через Днепропетровскую область, в частности:
- №119 Днепр – Холм (+ 3 часа);
- №120 Холм – Днепр (+ 3 часа 40 минут);
- №75/76 Киев – Кривой Рог (+ 4 часа 25 минут);
- №37/38 Киев – Запорожье (+ 4 часа 10 минут);
- №79/80 Днепр – Львов (+ 6 часов 30 минут).
Обратите внимание! За отклонениями от расписания можно следить на портале УЗ по ссылке.
Некоторые пригородные поезда в направлении Днепра и Кривого Рога также будут курсировать с задержками. В частности, №6008 Пятихатки – Днепр (+ 3 часа), а №6501 Пятихатки – Кривой Рог (+ 4 часа).
Накануне из-за вражеского обстрела пострадала инфраструктура Одесской области. Поэтому в пригородном движении по железной дороге 13 декабря ввели изменения: некоторые поезда временно не будут курсировать.
Напомним, 6 декабря россияне ударили по узловой станции Фастов, впоследствии движение поездов через нее восстановили. Вместо разрушенного здания построят новый вокзал.
