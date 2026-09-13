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13 сентября, 11:47
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Обновлено - 12:12, 13 сентября

Задержки до 18 часов: поезда "Укрзализныци" катастрофически отстают от расписания из-за атаки России

Татьяна Бабич

В течение ночи и утра 18 сентября российские войска терроризируют Украину с помощью дронов. В некоторых местах фиксировались удары по объектам Укрзализныци. В результате поезда задерживаются на многих направлениях.

Об этом свидетельствуют данные с официального сайта Укрзализныци, который отслеживает задержки.

Где самые большие задержки? 

Рейс 773/774 направлением Конотоп – Жмеринка отстает на 18 часов 30 минут. Существенная задержка на маршруте 143/144 Сумы – Рахов – поезд отстает на 9 часов 30 минут. Аналогичная ситуация на маршруте 19/20 сообщением Хелм – Киев. 

Время задержки по направлениям Днепр – Ужгород, Киев – Сумы, Хелм – Харьков, Варшава – Киев, Киев – Хелм составляет 6 – 9 часов. 

От графика также отстают поезда: 

  • Кривой Рог – Черновцы;
  • Кривой Рог – Рахов;
  • Николаев – Львов;
  • Киев – Хелм;
  • Запорожье – Перемышль;
  • Запорожье – Ясиня;
  • Днепр – Львов;
  • Днепр – Трускавец и другие. 

Важно! Время отставания может изменяться. Следите за актуальной ситуацией на сайте. 

Напомним, ранее мы писали, что Укрзализныця скорректировала маршруты на Сумы из-за угрозы российских обстрелов. Так, пассажирские поезда будут следовать до или от станции Конотоп.

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Массированная атака по Украине Железная дорога
Укрзализныця