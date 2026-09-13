Задержки до 18 часов: поезда "Укрзализныци" катастрофически отстают от расписания из-за атаки России
В течение ночи и утра 18 сентября российские войска терроризируют Украину с помощью дронов. В некоторых местах фиксировались удары по объектам Укрзализныци. В результате поезда задерживаются на многих направлениях.
Об этом свидетельствуют данные с официального сайта Укрзализныци, который отслеживает задержки.
Где самые большие задержки?
Рейс 773/774 направлением Конотоп – Жмеринка отстает на 18 часов 30 минут. Существенная задержка на маршруте 143/144 Сумы – Рахов – поезд отстает на 9 часов 30 минут. Аналогичная ситуация на маршруте 19/20 сообщением Хелм – Киев.
Время задержки по направлениям Днепр – Ужгород, Киев – Сумы, Хелм – Харьков, Варшава – Киев, Киев – Хелм составляет 6 – 9 часов.
От графика также отстают поезда:
- Кривой Рог – Черновцы;
- Кривой Рог – Рахов;
- Николаев – Львов;
- Киев – Хелм;
- Запорожье – Перемышль;
- Запорожье – Ясиня;
- Днепр – Львов;
- Днепр – Трускавец и другие.
Важно! Время отставания может изменяться. Следите за актуальной ситуацией на сайте.
Напомним, ранее мы писали, что Укрзализныця скорректировала маршруты на Сумы из-за угрозы российских обстрелов. Так, пассажирские поезда будут следовать до или от станции Конотоп.