Задержки до 18 часов: поезда "Укрзализныци" катастрофически отстают от расписания из-за атаки России

В течение ночи и утра 18 сентября российские войска терроризируют Украину с помощью дронов. В некоторых местах фиксировались удары по объектам Укрзализныци. В результате поезда задерживаются на многих направлениях.

Об этом свидетельствуют данные с официального сайта Укрзализныци, который отслеживает задержки.

Где самые большие задержки?

Рейс 773/774 направлением Конотоп – Жмеринка отстает на 18 часов 30 минут. Существенная задержка на маршруте 143/144 Сумы – Рахов – поезд отстает на 9 часов 30 минут. Аналогичная ситуация на маршруте 19/20 сообщением Хелм – Киев.

Время задержки по направлениям Днепр – Ужгород, Киев – Сумы, Хелм – Харьков, Варшава – Киев, Киев – Хелм составляет 6 – 9 часов.

От графика также отстают поезда:

Кривой Рог – Черновцы;

Кривой Рог – Рахов;

Николаев – Львов;

Киев – Хелм;

Запорожье – Перемышль;

Запорожье – Ясиня;

Днепр – Львов;

Днепр – Трускавец и другие.

Важно! Время отставания может изменяться. Следите за актуальной ситуацией на сайте.

Напомним, ранее мы писали, что Укрзализныця скорректировала маршруты на Сумы из-за угрозы российских обстрелов. Так, пассажирские поезда будут следовать до или от станции Конотоп.