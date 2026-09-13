Про це свідчать дані з офіційного сайту Укрзалізниці, який моніторить затримки.

Де найбільші затримки?

Рейс 773/774 направленням Конотоп – Жмеринка відстає на 18 годин 30 хвилин. Суттєва затримка також на маршруті 143/144 Суми – Рахів – поїзд відстає на 9 годин 30 хвилин. Аналогічна ситуація на маршруті 19/20 сполученням Хелм – Київ.

Час затримки на напрямках Дніпро – Ужгород, Київ – Суми, Хелм – Харків, Варшава – Київ, Київ – Хелм становить 6 – 9 годин.

Від графіка також відстають потяги:

Кривий Ріг – Чернівці;

Кривий Ріг – Рахів;

Миколаїв – Львів;

Київ – Хелм;

Запоріжжя – Перемишль;

Запоріжжя – Ясіня;

Дніпро – Львів;

Дніпро – Трускавець та інші.

Важливо! Час відставання може змінюватися. Стежте за актувальною ситуацією на сайті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Укрзалізниця скорегували маршрути на Суми через загрозу російських обстрілів. Так, пасажирські поїзди прямуватимуть до або від станції Конотоп.