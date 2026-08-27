Задержки до более чем 17 часов: поезда Укрзализныци опаздывают из-за российской атаки

В течение ночи и утра 27 августа вражеские войска терроризируют Украину ударными дронами. Из-за обстрелов и постоянных новых угроз ударов ряд поездов на различных маршрутах курсирует со значительными задержками.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Какие поезда задерживаются больше всего?

Больше всего от графика отстает поезд №775/776 Сумы – Киев-Пассажирский – на 17 часов 15 минут. На онлайн-табло, где можно отслеживать задержки поездов, пока даже не указано ориентировочное время его прибытия в столицу.

Критическое время опоздания также у поезда №93/94 Харьков – Хелм. Он задерживается на 11 часов 30 минут.

Поезд №21/22 Харьков-Пассажирский – Львов опаздывает на 9 часов 4 минуты.

Отстают от графика и поезда по направлению Запорожья. Речь идет, в частности, о №85/86 Запорожье – Львов (7 часов 25 минут), №37/38 Запорожье – Киев-Пассажирский (7 часов 17 минут).

Задерживаются и другие поезда: из Кривого Рога, из Днепра, из Одессы. Время их отставания составляет несколько часов.

Важно! Время задержек может меняться. Отслеживайте задержки поездов на официальном сайте Укрзализныци.

Что известно о российской атаке?

Бить по Украине враг начал еще с ночи: взрывы гремели в Киеве и области, Полтавщине, Днепропетровщине и Одессе. К утру стало известно о повреждении инфраструктуры в Полтавской области, из-за чего кое-где исчез свет.

В Киевской области загорелись складские помещения. Сообщалось и о пострадавших. В самой столице, как собственно, и в области атака не прекращалась и в течение дня – последствия фиксировали в Шевченковском, Подольском, Печерском, Голосеевском районах.

Также оккупанты ударили по Основянскому району Харькова – под прицелом оказался торговый центр, из-за чего пострадали люди, известно и о погибшем мужчине.