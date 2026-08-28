Массовые задержки поездов по всей Украине: в некоторых случаях поезда опоздают более чем на 10 часов

Пассажирам по всей стране приходится корректировать свои планы из-за существенных изменений в расписании железнодорожного движения. Железнодорожный транспорт столкнулся с масштабными сбоями, затронувшими ключевые направления. Это вызвано последствиями российских атак.

По состоянию на утро 28 августа по всей Украине наблюдаются длительные задержки поездов. Отклонение от расписания для многих пассажирских поездов в настоящее время составляет от 5 до 10 часов.

Что известно о ситуации с рейсами

Задержки затронули многочисленные пассажирские маршруты в разных регионах страны. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями информации и отслеживать движение поездов.

Больше всего от графика отстает поезд Сумы – Киев – его задержка составляет уже 15 часов.

Довольно критическая ситуация и на таких направлениях, где поезда опаздывают примерно на 12 часов:

Кременчуг – Пшемысль;

Кременчуг – Мукачево;

Полтава – Мукачево;

Сумы – Рахов.

Опоздания также коснулись поездов Днепр – Ивано-Франковск (9 часов 33 минуты), Киев – Солотвино (9 часов 28 минут), Конотоп – Жмеринка (9 часов 19 минут).

Еще ряд поездов отстает от графика на несколько часов. В сети пассажиры писали, что поезда очень долго не прибывают на путь – люди не могут сесть в поезда, поэтому платформы и вокзалы переполнены.

Не легче обстоит дело и во время пути, ведь из-за угрозы обстрелов нередко приходится проводить эвакуацию, что также увеличивает время задержки.

Важно! Актуальную информацию о задержках поездов следите на сайте Укрзализныци.

Что говорят в "Укрзализныце"?

В компании отметили, что отставание от графиков постепенно сокращается. "Впрочем, последствия затяжных тревог и вражеских обстрелов будут ощутимы еще как минимум в течение суток".

В Укрзализныце добавили, что ни один поезд дальнего следования не был отменен. Однако на некоторых маршрутах пассажиров на "последней миле" будут перевозить с пересадкой, чтобы быстрее вернуть вагоны и локомотивы в оборот и стабилизировать расписание.

В то же время часть рейсов будет отправляться со значительными задержками из Перемышля, Днепра, Харькова, Киева и Львова.

Обратите внимание! Службы УЗ прилагают все усилия для сокращения отставания. В компании призывают пассажиров отнестись с пониманием к возможным дополнительным пересадкам или изменению способа доставки.

Бесплатные залы ожидания и поддержка пассажиров

До утра субботы пассажиры могут бесплатно пользоваться платными залами ожидания на вокзалах – согреться, выпить чаю, зарядить телефоны и дождаться поезда.

В "Укрзализныце" напоминают, что во время воздушной тревоги необходимо перейти в укрытие, где железнодорожники помогут с информацией о рейсе, а также предложат горячий чай.

Если задержка поезда превышает 5 часов, "Укрзализныця" совместно с World Central Kitchen обеспечивает пассажиров бесплатными перекусами.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, накануне задержки отдельных поездов достигали более 17 часов из-за последствий вражеских обстрелов.