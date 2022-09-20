Почему бывают задержки в выплатах "боевых" военным: Маляр разъяснила ситуацию

Украинские защитники и защитницы получают, помимо должностного оклада и начислений за звание, еще и так называемые "боевые". Однако в редких случаях случаются задержки в выплате последних.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Чиновница отметила, что Минобороны выделяет все средства вовремя.

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В чем причина задержек выплат

Анна Маляр объяснила, что "боевыми" называют выплаты в размере от 30 000 до 100 000 гривен для военнослужащих в условиях военного положения. Сумма выплаты зависит от того, где находится защитник или защитница.

Также Маляр объяснила, как происходит выплата этих средств: Минобороны перечисляет деньги в войска, а они уже перечисляют их непосредственно военным. Именно на этом этапе иногда случаются задержки.

Заместитель главы Минобороны пояснила, что это связано с тем, что каждый месяц командиры должны подавать документы, подтверждающие место и сроки пребывания военного в тех или иных точках. Именно на основании этих документов и происходят выплаты.

Маляр подчеркнула, что случаи с задержками выплат являются единичными, а не системными. Минобороны пытается разобраться в таких ситуациях, когда поступают соответствующие сообщения.

Каков размер выплат военнослужащим

Средний размер выплат военнослужащим в Украине колеблется в пределах 13 000 – 25 000 гривен. Военнослужащим в тылу в условиях военного положения выплачивают 30 000 гривен, а тем, кто в зоне боевых действий – 100 000 гривен.

Если военный попал в плен или нет никаких данных о его пребывании, его семья получает деньги до момента, пока не будет информации, что человек погиб. То есть 100 000 гривен – если военный был в зоне боевых действий, 30 000 гривен – если в тылу.

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