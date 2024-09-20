Ухудшился ли радиационный фон в Киеве на фоне задымления

В Киеве ухудшилось качество воздуха. Задымление вызвано изменением ветра и незначительными очагами пожаров в экосистемах.

Но ухудшился ли в столице радиационный фон, ответили в Министерстве внутренних дел.

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Радиационный фон в Киеве

Задымление в Киеве вызвано изменением ветра и незначительными очагами пожаров в экосистемах. В частности, на торфяниках и открытых территориях Киевской, Черниговской и Сумской областей, уточнили в МВД.

По данным Укргидрометцентра, накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы способствует слабый северный, северо-восточный ветер.

Радиационный фон в норме,

– отметили в МВД.

В то же время посоветовали ограничить пребывание на улице, а также держать окна закрытыми. Поддерживайте водный баланс, используйте маску или респиратор, а еще очиститель воздуха.

На территории Украины спасатели ликвидируют 21 масштабный пожар в экосистемах, общей площадью около 2 200 гектаров,

– отметили в министерстве.

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Укргидрометцентр о задымлении в Киеве