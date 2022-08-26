Заеду, посмотрю ему в глаза – Ким о корректировщике огня, который искал HIMARS

Недавно Николаев закрывали на несколько суток – искали корректировщиков огня, поэтому таких прихвостней кремля в Николаевской области стало в разы меньше. На прошлой неделе задержали корректировщика, который искал системы HIMARS и предоставлял информацию о наших военных.

Об этом 24 каналу рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он также отметил, что о таком задержании недавно сообщила СБУ и добавил, что это очень "жирный гусь", которого смогли обнаружить именно во время закрытия города.

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Я к нему заеду и посмотрю ему в глаза,

– говорит Виталий Ким.

По словам главы Николаевской области, информации много, правоохранители и военные все прорабатывают, не без помощи СБУ, мы постепенно вычисляем всех предателей.

Николаевщина борется с корректировщиками огня врага

Недавно Виталий Ким предложил жителям Николаева предоставлять сведения о лицах, которые корректируют огонь российских военных и помогают им. После детальной проверки и подтверждения предоставленной информации, человек получит денежное вознаграждение в размере 100 долларов.

Также Николаев закрывали для проведения операции по поиску корректировщиков. Такие действия оказались удачными, СБУ задержала немало приспешников россиян, а обстрелов города и области стало немного меньше.

Детальнее о ситуации на Николаевщине: смотрите видео

5 августа в Николаеве ввелина 2 дня. Такие меры предприняли, чтобы выявить и обезвредить диверсионно-разведывательные группы российских оккупантов.