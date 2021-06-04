Заехали в какое-то село, а женщины обещают, что нам пи**ец, – ветеран АТО о начале войны

Ветеран АТО Андрей Сиваш на войне с 2014 года и воюет до сих пор. Он рассказал о ранении и о том, как местные женщины агрессивно реагировали на украинских военных в 2014 году и пугали своими мужчинами, которые перешли на сторону оккупанта.

Андрей говорит, – сначала рассказывал родным, что подрабатывает на стройке якобы вместе с учебой в университете. О том, что на войне родственники узнали только после ранения в августе 2014 года.

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Мужчина вспоминает, что ранение получил 120-миллиметровой миной в боях Дзержинск (ныне Торецк).

У меня треснул череп,

– вспоминает военный.

Говорит, что не хотели в местные больницы отправлять людей. Ведь не знали, насколько это безопасно.

Реакция местных на украинских военных в 2014 году

"Мы участвовали в огибании Константиновки перед ее освобождением. Заехали в какое-то село... висят флаги так называемых самопровозглашенных "республик" "ДНР" и одни женщины сидят. Я вышел в магазин купить мороженое. Мы им говорим, чтобы снимали флаги самопровозглашенных "республик" со школы. А они нам говорят, мол "вас вечером всех убьют, вам пи*да". Они реально говорят: "Наши мужья "ополченцы" и вам ночью пи**ец", – стремится военный.

Более того, ночью действительно пришли их мужья. Андрей говорит, что это было первое столкновение – один так и "остался" в поле. Он вспоминает, что это были первые часы украинских военных в зоне АТО. Военный вспоминает, что они не должны были позволить колонне выйти из Константиновки. Но тогда они все-таки вышли полями на Горловку.

Андрей говорит, что теперь не чувствует внутренней паники из-за вероятного нападения России и уверяет, что они готовы бороться с оккупантами.