Заела пластинка: Россия подтвердила выход со Змеиного – снова говорят о "жесте доброй воли"

Украинские военные смогли выбить российских оккупантов с острова Змеиный. Однако в России снова принялись врать о "жесте доброй воли".

Такое заявление сделали в российском минобороны. Его уже активно разносят российские СМИ.

Напомним ВСУ нанесли новые удары по Змеиному: враг, вероятно, покинул остров

Россия манипулирует темой продовольственного кризиса

Потерпев поражение и получив значительное количество ударов от Вооруженных Сил Украины, российские оккупанты решили найти оправдание своему выходу со Змеиного.

Поэтому минобороны страны-агрессора вспомнили старую мантру, которую повторяли после того, как ВСУ выбили россиян с Киевщины, Черниговщины и Сумщины и заявили о якобы "жесте доброй воли".

Кроме того, оккупанты решили манипулировать темой созданного ими же продовольственного кризиса. Мол, они якобы отступили для того, чтобы "показать, что Россия не препятствует экспорту зерна из Украины".

Заявления минобороны России демонстрируют, что проигрывать оккупанты не умеют. Напротив, там снова начали обвинять Украину в провоцировании продовольственного кризиса, потому что якобы наша страна не разминировала Черное море, которое заминировала Россия. Страна-агрессор говорит, что "завершение боевых задач на Змеином и жест доброй воли" не позволят обвинять Москву в препятствовании экспорту зерна.

Реакция Офиса Президента на ложь россиян

На такие вбросы россиян по поводу острова и продовольственного кризиса отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что именно ВСУ выбили россиян с острова. В то же время, Россия делает все возможное для углубления продовольственного кризиса. К примеру, утром 30 июня оккупанты обстреляли склад с зерном на Днепропетровщине.

Россия продолжает провоцировать продовольственный кризис и врать. Они по-прежнему блокируют наши порты и уничтожают зерно. Им нужен мировой Голодомор,

– подчеркнул Ермак.

ВСУ выбили россиян со Змеиного

Оперативное командование "Юг" сообщило о нанесении ряда ударов по острову Змеиный. Российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона, который был на острове, двумя катерами.

Сейчас на Змеином много дыма после пожаров. Огонь все еще пылает и раздаются взрывы. Об окончательных результатах операции обещают доложить впоследствии.

Этому успеху предшествовала серия ударов по Змеиному от 20 июня. Украинские войска повредили и уничтожили немало оружия оккупантов.

Тем временем оккупанты воруют зерно

Сколько бы Россия ни снимала с себя вину за создание продовольственного кризиса, факты воровства украинского зерна и блокировки портов остаются фактами. Более того, о краже зерна открыто говорят российские СМИ.

30 июня из временно оккупированного Бердянска вывезли 7 тонн украинского зерна. Гауляйтер и предатель Евгений Балицкий заявил, что зерно едет в "дружественные страны".

Стоит посмотреть – потери россиян по состоянию на 30 июня: смотрите видео