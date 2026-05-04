На ЗАЭС – снова прилет дрона: в МАГАТЭ рассказали детали

Россия продолжает ядерный террор. В который раз был зафиксирован прилет дрона на территории Запорожской АЭС.

Произошло это в воскресенье, 3 мая, сообщили в МАГАТЭ.

Что известно о попадании возле ЗАЭС?

Беспилотник был направлен на Лабораторию внешнего радиационного контроля (ECRL) ЗАЭС.

Сообщений о пострадавших не поступало. Пока неизвестно, повредил ли удар лабораторию, которая расположена за пределами периметра АЭС.

Команда МАГАТЭ, которая находится на объекте, попросила предоставить доступ к лаборатории.

Любые атаки вблизи ядерных объектов могут представлять угрозу ядерной безопасности,

– отметил Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

К слову, Гросси во время 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, проходившей в Нью-Йорке в конце апреля, заявил, что риск ядерной катастрофы вырос до уровня, невиданного со времен Холодной войны. При этом механизмы урегулирования ситуации и обеспечения мира находятся под давлением.



К такому выводу в МАГАТЭ, вероятно, пришли из-за того, что в Иране нашли уран, заметил 24 Канала Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований. Он добавил, что не надо забывать, что МАГАТЭ не является структурой, которая оценивает риск ядерной войны.

Последние провокации на АЭС

27 апреля возле Запорожской АЭС дрон попал в здание. Тогда погиб человек. Это был водитель транспортного цеха. А 26 апреля, в Международный день Чернобыля, ЗАЭС потеряла электропитание и в течение полутора часов питалась от 19 резервных дизель-генераторов. Это был уже 15-й случай блэкаута на станции, с тех пор, как ее оккупировали россияне.

Не только Запорожская АЭС постоянно находится под угрозой. С июля 2024 года было зафиксировано не менее 92 БПЛА и 35 ракет "Кинжал" в опасной близости и к другим ядерным объектам Украины. Одна из последних серьезных атак произошла в феврале 2025 года российский БПЛА ударил по ЧАЭС и повредил саркофаг.

Напомним, что в мире действует Договор о нераспространении ядерного оружия. Он уже более 50 лет остается ключевым международным документом в этой сфере. Документ объединяет 191 страну: в списке те, которые имеют ядерное оружие, и те, что нет.

Также в марте США удивили своим решением не поддержать резолюцию МАГАТЭ по ядерной безопасности в Украине. Ее все же приняли с поддержкой 20 стран, но против также выступила Россия, Китай и Нигер.