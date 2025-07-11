Зафиксирован вылет Ту-95МС с двух аэродромов в России, –мониторинговые каналы

С авиабаз "Оленья" и "Энгельс" ночью 11 июля взлетели российские боевые самолеты Ту-95МС. Вылет может быть боевым.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.

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Мониторы около 23:30 написали о взлете по меньшей мере двух бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" и еще одного из "Энгельса". В Воздушных силах пока информацию не подтвердили.

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС способен нести крылатые ракеты Х-101.

Позже около 23:49 мониторы пишут количество бортов в воздухе увеличилось до 5.

Кроме того, пишут об одном борту Ту-160.

По данным мониторов, если вылет боевой, то примерно время пуска ракет с 01:30 до 04:30.

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Кроме взлета бомбардировщиков, Украина находится под атакой "Шахедов". Вечером около 18:15 первые вражеские БПЛА появились в воздушном пространстве страны.