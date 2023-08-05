В субботу, 5 августа, около 21:30 в ОК "Юг" проинформировали о возможной опасности с аэродрома "Оленья", близ города Оленегорска. Именно с этой авиабазы взлетело семь бомбардировщиков-ракетоносителей.
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Куда летят борта
Отметим, что по состоянию на 22:00 воздушную тревогу не объявляли. Как пишут мониторинговые группы, летательные аппараты двигаются в направлении Каспийского региона.
Расчетный выход на пусковые рубежи ожидается в период с 00:45 до 01:30.
В то же время там напомнили, что на аэродроме "Энгельс" по состоянию на вечер 5 августа базировались 2 бомбардировщика Ту-95 с 8 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/555.
Расположение аэродрома Энгельс: смотрите на карте от Google maps
Где расположена авиабаза "Оленья": ищите на карте от Google maps
Вечерняя ракетная атака
- В субботу вечером, 5 августа, около 18:00 в Украине началась тревога. Впоследствии стало известно, что оккупанты выпустили по нашему государству крылатые ракеты типа "Калибр" и "Кинжал".
- В Воздушных силах констатировали, что главной целью врага была украинская авиабаза в Староконстантинове в Хмельницкой области. В то же время, в Хмельницкой ОВА дважды информировали о взрывах в регионе.
- Кроме того, как уточнили в Вооруженных Силах, враг производил запуски из города Тамбова, а повторно – с территории Беларуси. Следует сказать, что около года из этой страны не вылетали воздушные цели в сторону Украины.
- В частности, эти ракетные обстрелы прокомментировали в министерстве обороны нашего государства. Там заявили, что "в эту игру можно играть вдвоем". Собственно, не очень понятно, о чем идет речь.
- Однако следует упомянуть, что во время воздушной тревоги в Украине на территории России раздавались взрывы в трех областях: Калужской, Московской и Тульской. Пропагандисты отчитались об "успешной работе ПВО".