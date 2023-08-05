У суботу, 5 серпня, близько 21:30 в ОК "Південь" проінформували про можливу небезпеку з аеродрому "Оленья", що неподалік міста Оленегорська. Саме з цієї авіабази злетіло сім бомбардувальників-ракетоносіїв.
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Куди летять борти
Зазначимо, що станом на 22:00 повітряну тривогу не оголошували. Як пишуть моніторингові групи, літальні апарати рухаються у напрямку Каспійського регіону.
Розрахунковий вихід на пускові рубежі очікується у період від 00:45 до 01:30.
Водночас там нагадали, що на аеродромі "Енгельс" станом вечір 5 серпня базувалось 2 бомбардувальники Ту-95 із 8 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/555.
Розташування аеродрому "Енгельс": дивіться на карті від Google maps
Де розташована авіабаза "Оленья": шукайте на карті від Google maps
Вечірня ракетна атака
- У суботу ввечері, 5 серпня, близько 18:00 в Україні почала лунати тривога. Згодом стало відомо, що окупанти випустили по нашій державі крилаті ракети типу "Калібр" та "Кинджал".
- У Повітряних силах констатували, що головною ціллю ворога була українська авіабаза в Старокостянтинові, що у Хмельницькій області. Водночас у Хмельницькій ОВА двічі інформували про вибухи в регіоні.
- Окрім того, як уточнили у Збройних Силах, ворог здійснював запуски з міста Тамбова, а повторно – з території Білорусі. Варто сказати, що близько року з цієї країни не вилітали повітряні цілі в бік України.
- Зокрема, цей ракетний обстріл прокоментували в міністерстві оборони нашої держави. Там заявили, що "в цю гру можна грати удвох". Власне, не уже зрозуміло, про що йдеться.
- Однак варто згадати, що під час повітряної тривоги в Україні на території Росії лунали вибухи в трьох областях: Калузькій, Московській та Тульській. Пропагандисти відзвітували про "успішну роботу ППО".