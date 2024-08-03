Раз в несколько месяцев такое происходит, – оппозиционер о таинственной гибели менеджера Мосбиржи

В конце июля стало известно о смерти топ-менеджера Московской биржи Георгия Чибисова. Во время прогулки по Москве-реке он упал с катера. В России уже была серия подозрительных случаев самоубийства и смертей.

Об этом отметил в разговоре с 24 Каналом российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, напомнив о смертях среди представителей нефтегазового сектора России. В частности в 2022 году председатель совета директоров "Лукойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве.

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Странные смерти в России происходят с определенной периодичностью

Галлямов отметил, что табу на убийства в России сняты. Когда людей убивают массово, как это происходит на фронте, то уже несколько других смертей считаются мелочью, на которую якобы и не стоит обращать внимание.

Раз в несколько месяцев такие странные события происходят. Нет никаких оснований считать, что за этим не стоят группировки из российских спецслужб. Порог принятия решений по убийствам существенно снижен, это уже государство террорист,

– подчеркнул Галлямов.

Политтехнолог рассказал, что не ознакомлен с проблематикой работы Мосбиржи, поэтому ему трудно сказать, чем и кому мог помешать этот топ-менеджер. Однако очевидно то, что через биржу шел большой поток денег.

В нынешней России в случае наличия финансовых потоков ситуация, когда бы туда не влезли какие-то чекисты, невозможна. Это еще один сигнал российским элитам, которые надеются пересидеть,

– подытожил Галлямов.