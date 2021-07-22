Загадочно исчез 5 дней назад: возле Львова прохожий случайно спас обессиленного дедушку
Источник:"Варта 1"
Недалеко от Львова 19 июля пропал 72-летний Борис Бессараб. Мужчину искали правоохранители и волонтеры. Однако упавшего по дороге домой пенсионера случайно спас прохожий.
Пропавший направлялся домой с дачи. Однако он решил сократить путь и попал в ловушку на болотистом участке.
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Пенсионер исчез 5 дней назад
- В поисково-спасательной волонтерской ассоциации сообщили, что 19 июля недалеко от Львова пропал 72-летний Борис Бессараб.
- Мужчина проживает на улице Масарика.
- 18 июля он находился в своем дачном домике в селе Вислобоки.
- На следующий день он должен был ехать домой во Львов.
- Однако пенсионер не вернулся. Связь с ним отсутствовала.
- Родные ничего не знали о его местонахождении.
- Мужчину искали полиция и волонтеры.
Борис Бессараб пропал 19 июля / Фото Sarva
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Обессиленного мужчину случайно спас прохожий
Прохожий 22 июля возле Дублян случайно наткнулся на обессиленного пожилого мужчину. Он лежал на болотистом участке недалеко от дороги. Пенсионер просил о помощи и очень хотел позвонить родным, чтобы сообщить о себе.
На место происшествия вызвали медиков, которые отвезли пенсионера в больницу города Дубляны. После осмотра его направили в клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова. Спасенным мужчиной оказался без вести пропавший Борис Бессараб.
Пенсионер, возвращаясь с дачи, решил сократить путь. По дороге он упал на болотистом участке. Там редко ходят люди, поэтому мужчину нашли только через 5 дней. Сейчас пенсионер находится в безопасности и под наблюдением медиков.
Пенионер упал, возвращаясь с дачи / Фото "Варта 1"