Загибается от боли: тревожный сигнал о состоянии здоровья политзаключенного Коломийца

Состояние здоровья украинского политзаключенного Андрея Коломийца ухудшается с каждым днем. Кроме того, в колонии ему не оказывают необходимую медицинскую помощь.

Об этом рассказала жена пленника Кремля Галина Коломиец, которая с 11 по 13 февраля посещала своего мужа в колонии в российском Краснодаре, передает Крымская правозащитная группа.

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По словам женщины, у политзаключенного продолжаются головные боли и в то же время появились сильные боли в области живота, а также обострился псориаз.

У него вся шея и спина в красных пятнах, как будто его крапивой выпороли, а живот болит так, что Андрей загибается от боли,

– отметила Галина Коломиец.

Она пыталась узнать у начальника медико-санитарной части детали относительно состояния здоровья ее мужа, но тот ответил ей отказом. Руководитель медицинского блока колонии аргументировал это тем, что он не имеет права обнародовать родственникам сведения о здоровье заключенного без письменного заявления самого заключенного. Следовательно, Галина Коломиец намерена сделать письменный запрос в медсанчасть после того, как Андрей напишет соответствующее заявление.

Заметим, что Андрей Коломиец сейчас находится в колонии на профилактическом учете как "лицо, склонное к нарушению режима и пропаганде". Поэтому, рассказала Галина Коломиец, ее мужа в исправительном учреждении не хотят брать на работу.

Когда Галина Коломиец посещала колонию, к ее мужу с визитом приезжал еще представитель украинского консульства в российском Ростове-на-Дону. Дипломат и пленник Кремля провели беседу, правда, на ней присутствовал и представитель колонии.

В начале марта 2018 года Андрея Коломийца в колонии в Краснодаре перевели на две недели в штрафной изолятор за якобы "несоблюдение формы одежды", а затем еще на 10 суток за то, что спал на полу. Впоследствии его еще несколько раз сажали в ШИЗО. Во время одного из таких случаев в мая состояние здоровья Андрея Коломийца существенно ухудшилось, и политзаключенного выпустили. По словам Галины Коломиец, несмотря на молодой возраст, ее муж страдает от нескольких хронических заболеваний: в частности, псориаза, сильных головных болей и повышенного давления.

За что и на сколько осудили Андрея Коломийца?

Его оккупационная власть Крыма обвинила в покушении на жизнь двух сотрудников подразделения "Беркут" во время событий в Киеве зимой 2014 года. В частности, оккупанты убеждали, что мужчина якобы бросил в "беркутовцев" бутылки с зажигательной смесью. Также его обвиняли в перевозке наркотиков и подчеркивали, что он был членом экстремистской организации "Украинская повстанческая армия".



15 мая 2015 года Андрея Коломийца задержали в Кабардино-Балкарии в России. Позже его вывезли в Крым, где с 13 августа 2015 года он находился в СИЗО Симферополя. В июне 2016 года оккупационный суд Симферополя приговорил Андрея Коломийца к 10 годам в колонии строгого режима. В ноябре 2016 года появилась информация, что украинца перевезли в колонию в российском Краснодаре.