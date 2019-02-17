Загинається від болю: тривожний сигнал про стан здоров'я політв'язня Коломійця

Стан здоров’я українського політв’язня Андрія Коломійця погіршується з кожним днем. Крім того, у колонії йому не надають необхідну медичну допомогу.

Про це розповіла дружина бранця Кремля Галина Коломієць, яка з 11 по 13 лютого відвідувала свого чоловіка у колонії у російському Краснодарі, передає Кримська правозахисна група.

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За словами жінки, у політв’язня тривають головні болі та водночас з'явилися сильні болі в області живота, а також загострився псоріаз.

У нього вся шия та спина – в червоних плямах, як ніби його кропивою відшмагали, а живіт болить так, що Андрій загинається від болю,

– зазначила Галина Коломієць.

Вона намагалася дізнатися у начальника медично-санітарної частини деталі щодо стану здоров’я її чоловіка, але той відповів їй відмовою. Керівник медичного блоку колонії аргументував це тим, що він не має права оприлюднювати родичам відомості про здоров'я ув'язненого без письмової заяви самого ув'язненого. Відтак, Галина Коломієць має намір зробити письмовий запит до медсанчастини після того, як Андрій напише відповідну заяву.

Зауважимо, що Андрій Коломієць зараз стоїть у колонії на профілактичному обліку як "особа, схильна до порушення режиму та пропаганди". Через це, розповіла Галина Коломієць, її чоловіка у виправному закладі не хочуть брати на роботу.

Коли Галина Коломієць відвідувала колонією, до її чоловіка з візитом приїздив ще представник українського консульства у російському Ростові-на-Дону. Дипломат і бранець Кремля провели бесіду, щоправда на ній був присутніми і представник колонії.

На початку березня 2018 року Андрія Коломійця у колонії в Краснодарі перевели на два тижні до штрафного ізолятора через начебто "недотримання форми одягу", а потім ще на 10 діб за те, що спав на підлозі. Згодом його ще кілька разів запроторювали до ШІЗО. Під одного з таких випадків у травня стан здоров’я Андрія Коломійця суттєво погіршився, і політв’язня випустили. За словами Галини Коломієць, попри молодий вік, її чоловік страждає на кілька хронічних захворювань: зокрема, на псоріаз, сильні головні болі та підвищений тиск.

За що та на скільки засудили Андрія Коломійця? Його окупаційна влада Криму звинувачувала у замаху на життя двох співробітників підрозділу "Беркут" під час подій у Києві взимку 2014 року. Зокрема, окупанти переконували, що чоловік нібито кинув у "беркутівців" пляшки із запалювальною сумішшю. Також його звинувачували у перевезенні наркотиків та наголошували, що він був членом "екстремістської організації Українська повстанська армія".



15 травня 2015 року Андрія Коломійця затримали у Кабардино-Балкарії в Росії. Пізніше його вивезли до Криму, де з 13 серпня 2015 року він перебувавав у СІЗО Сімферополя. У червні 2016 року окупаційний суд Сімферополя засудив Андрія Коломійця до 10 років у колонії суворого режиму. У листопаді 2016 року з’явилася інформація, що українця перевезли до колонії у російському Краснодарі.