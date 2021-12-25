Загорелся посреди ночи: в Кировоградской области в психинтернате произошел пожар
Источник:ГСЧС Украины
В селе Веселый Кут Новоукраинского района Кировоградской области вспыхнул пожар в психоневрологическом интернате. Горел цокольный этаж.
К счастью, людей удалось эвакуировать. Инцидент произошел 25 декабря ориентировочно в 03:06.
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В Кировоградской области вспыхнул психоневрологический интернат
Спасатели рассказали, что пожар вспыхнул на цокольном этаже 3-этажного здания психоневрологического интерната.
Персонал объекта до прибытия подразделений ГСЧС пожар на площади 1,5 метра квадратных ликвидировал и вывел на свежий воздух 131 человека,
– сообщили спасатели.
Добавили: "Жертв и пострадавших нет". Со стороны Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекли 10 человек и 3 единицы техники. Предварительно причины пожара не сообщили.
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