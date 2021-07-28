У Залужного высокая репутация, – экс-министр обороны Загороднюк о новом главнокомандующем ВСУ

Президент Владимир Зеленский 27 июля назначил Валерия Залужного новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины. В оборонной среде одобрительно восприняли такое кадровое изменение.

Об этом в эфире 24 канала сказал экс-министр обороны Андрей Загороднюк. Он отметил, что Залужный хорошо известен в ВСУ.

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"У него (Залужного – 24 канал) очень высокая репутация. Он человек нового состава, который пришел на службу при независимой Украине", – отметил экс-министр.

Строить армию по стандартам НАТО

Загороднюк рассказал, что в оборонной сфере ожидают обновления верхушки военных. Это нужно, чтобы строить Украину и ее армию по стандартам Североатлантического альянса.

"Украинские военные ожидали молодых генералов из нового поколения. Таким и является Залужный. Поэтому у экспертной военной среды положительные ожидания", – подчеркнул Загороднюк.

Андрей Загороднюк о новом главнокомандующем ВСУ: смотрите видео

Что известно о новом главнокомандующем Вооруженных сил Украины