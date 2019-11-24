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      Загороднюк прокомментировал влияние скандала с Трампом на Украину

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      Это не изменение политики, – Загороднюк о влиянии ситуации с импичментом Трампа на Украину / Фото с фейсбук-страницы Загороднюка

      Расследование относительно импичмента американского лидера Дональда Трампа никак не влияет на международные отношения. Украина испытывает неизменную поддержку США.

      Американский народ и правительство – с нами в борьбе против России. Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью канадскому телеканалу CTV News.

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      "Украина имеет дело со многими людьми из Госдепа, Пентагона и т.д. Все говорят, что эту ситуацию точно не следует рассматривать как признак изменения политики", – пояснил украинский министр.

      Загороднюк отметил, что общие ценности США и Украины не изменились – это верховенство права и территориальная целостность.

      Мы общаемся с сенаторами, дипломатами, военными – и все они утверждают, что поддержка основывается на ценностях и не может измениться за короткое время. Общая политика не изменилась, мы абсолютно уверены в этом,
      – отметил Загороднюк.

      В то же время министр подчеркнул, что Украина не хотела бы быть "в свете софитов этих новостей".

      Почему Трампу хотят объявить импичмент?

      • Из-за вероятного давления на Украину. Так, во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Кроме того, Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора лидеров.

      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
      • Сейчас в нижней палате Конгресса США на уровне профильных комитетов продолжаются публичные слушания по этому делу.
      • Палата представителей должна сформулировать обвинения об импичменте и проголосовать за них. Прогнозируют, что этот процесс будет длится до Рождества. Далее за дело возьмется Сенат.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Телефонный разговор Зеленского и Трампа Міністерство оборони України Андрей Загороднюк
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