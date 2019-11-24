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      Загороднюк прокоментував вплив скандалу із Трампом на Україну

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      Це не зміна політики, – Загороднюк про вплив ситуації із імпічментом Трампа на Україну / Фото з фейсбук-сторінки Загороднюка

      Розслідування щодо імпічменту американського лідера Дональда Трампа ніяк не впливає на міжнародні взаємини. Україна відчуває незмінну підтримку США.

      Американський народ та уряд – з нами у боротьбі проти Росії. Про це розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News.

      Знайте більше: Чи тиснув особистий адвокат Трампа на Україну: нові факти зі слухань у Конгресі США

      "Україна має справу з багатьма людьми з Держдепу, Пентагону тощо. Усі говорять, що цю ситуацію точно не варто розглядати як ознаку зміни політики", – пояснив український міністр.

      Загороднюк наголосив, що спільні цінності США та України не змінились – це верховенство права та територіальна цілісність.

      Ми спілкуємося із сенаторами, дипломатами, військовими – й усі вони стверджують, що підтримка ґрунтується на цінностях та не може змінитися за короткий час. Загальна політика не зазнала змін, ми абсолютно впевнені щодо цього,
      – зауважив Загороднюк.

      Водночас міністр наголосив, що Україна не хотіла б бути "у світлі софітів цих новин".

      Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент? 

      • Через ймовірний тиск на Україну. Так, під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Окрім того, Білий дім оприлюднив стенограму першої розмови лідерів. 

      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
      • Наразі у нижній палаті Конгресу США на рівні профільних комітетів тривають публічні слухання у цій справі.
      • Палата представників має сформулювати звинувачення щодо імпічменту і проголосувати за них. Прогнозують, що цей процес триватиме до Різдва. Далі за справу візьметься Сенат.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Андрій Загороднюк Міністерство оборони України Телефонна розмова Зеленського і Трампа Новини США Новини України Новини політики
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