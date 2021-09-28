Заговор против Украины: Москва использует Будапешт в своих газовых играх

Кремль решил продемонстрировать всей Европе, что он надежный поставщик газа. Мол, с ним страны готовы заключать многолетние контракты.

Правда здесь одна поправочка – новый контракт подписали самые явные прихвостни Владимира Путина в Евросоюза. И это в очередной раз доказывает, что все газовые проекты Кремля нацелены против Украины.

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Накануне между Венгрией и Украиной разгорелся настоящий дипломатический скандал. И всё из-за нового контракта между Венгрией и Москвой на поставки газа на следующие 15 лет в обход Украины.

Венгрия и Россия договорились, что "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиардов кубометров газа ежегодно. При этом:

3,5 миллиардов кубометров газа будут поступать через Сербию ;

; 1 миллиард кубометров газа – через Австрию.

В действие этот контракт вступает уже с 1 октября.

Что важно – Венгрия всегда закупала российский газ, который шел через украинскую ГТС и именно этот путь был самым коротким и выгодным. Более того, поставки газа, в том числе и в Венгрию, заложены в контракте между Газпромом и украинской ГТС до 2024 года.

И в Киеве побаиваются, что уже в этом году объемы газа транспортируемые согласно контракту будут снижены.

В украинском МИДе эту ситуацию не оставили без внимания и заявили, что договоренности с Москвой являются, цитирую, чисто политическим, экономически необоснованным решением, принятым в ущерб национальным интересам Украины и украинского-венгерским отношениям.



В Киеве боятся снижения транспортировки газа / Фото 24 канала

В украинском заявлении говорится, что соглашение будет иметь значительное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы.

Киев намерен обратиться в Еврокомиссию, чтобы та оценила – соответствует ли эта сделка европейскому энергетическому законодательству.

В венгерском МИДе это уже назвали "серьезным нарушением суверенитета Венгрии". Потому министр иностранных дел Венгрии вызвал посла Украины, чтобы получить объяснения.

Москва использует Будепешт

В свою очередь Украина вызвала венгерского посла в Киеве, чтобы тот объяснил целесообразность скандальной сделки. Но здесь возникает главный вопрос – зачем Венгрии идти на такой шаг? И ответ очевиден – Москва попросту использует Будапешт в своих целях.

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Дело в том, что в последние месяцы российский "Газпром" намеренно создавал дефицит газа в Европе. Например, "Газпром" намеренно занизил объемы поставок газа в Европу через украинскую ГТС.

. Для сравнения – если в первом полугодии 2019 году транзит через Украину составил 47 миллиардов кубометров, то за аналогичный период этого года – только 22 миллиардов.

Кроме того, пустеют и все 3 европейских газохранилища принадлежащих России – их заполненность на сегодня составляет всего 18%. Для сравнения, другие хранилища, которые закачиваются не российским газом – заполнены почти на 80%.

Этот искусственный дефицит привел к рекордной цене на газ в Европе и убыткам отдельных европейских промышленных гигантов. Поэтому группа евродепутатов обратилась к Еврокомиссии, чтобы та расследовала причастность "Газпрома" к созданию газового коллапса.



Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / Пресслужба Кремля

Сразу после этого, в России зашевелились и говорящая голова Путина Дмитрий Песков вдруг заявил, что "Газпром" готов хоть завтра увеличить поставки газа в Европу, кроме того готов заключать и новые контракты с европейскими странами. И вот здесь Кремлю и понадобилась Венгрия.

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И хоть переговоры о новом контракте между Венгрией и "Газпромом" велись еще с августа, его подписание пришлось Кремлю как нельзя кстати, чтобы пустить пыль в глаза и отвести Еврокомиссию от расследования их злоупотреблений на рынке энергетики.