На собрании будет личный состав инженерных батальонов и рота разведки. Эстонский Департамент полиции и погранохраны сообщил, что резервисты установят на восточной границе временное 40-километровое заграждение.
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Барьеры будут из режущей проволоки. Их установят в 3 слоя примерно в десяти местах, где есть самый высокий риск пересечения границы.
Испытывает ли Эстония давление из-за мигрантов
Такие действия Эстонии вызваны миграционным кризисом на границах Беларуси, Литвы и Польши. Однако генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер отметил, что Эстония не испытывает давления из-за мигрантов.
"Мы продолжим строительство государственной границы в ускоренном темпе, поскольку это является крайне важным для предотвращения массовой миграции. По оценке экспертов по безопасности, миграционное давление как метод гибридной войны будет использоваться годами, и для превенции и пресечения этого нужны не только физические заграждения, но и вся инфраструктура с техникой для мониторинга", – сказал Вахер.
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