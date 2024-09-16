Загрязнение Сейма и Десны: ожидать ли экологическое бедствие

Прежде всего, хочу заверить, что вопреки худшим ожиданиям, оправдывается довольно уравновешенная и конструктивная позиция членов правительства и ученых относительно последствий загрязнения рек Сейм и Десна.

Что вызвало загрязнение

Да, загрязнение реки – это всегда плохо и это всегда вызов для общества. Несмотря на многочисленные публикации в СМИ, сейчас можно представить себе несколько реакций общества – от "меня это не касается" до "все мы умрем". Относительно последнего утверждения, то так, все, пока никто не знает секрета бессмертия. Однако точно не от качества деснянской воды. А почему – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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14 – 15 августа были первые сообщения о загрязнении реки Сейм в Сумской области. Наблюдалась массовая гибель рыбы, от воды шел смрад. Временами река казалась не живой. Никто не смог точно установить характер загрязнения и место утечка в реку загрязняющих веществ.

Общество находилось в разных эмоциональных состояниях, к которым добавлялся определенный дефицит информации, однако все ожидали основательных и профессиональных объяснений. Видимо, лаконичные сообщения из дока Госэкоинспекции или Минприроды не удовлетворяли беспокойство общественности. Поэтому несколько дней назад, 12 сентября, была проведена мощная пресс-конференция по этому вопросу. На ней выступали не только первые должностные лица министерства, Госэкоинспекции, офиса санитарного врача, водоканала, но и ученые.

Если же лаконично, то можно отметить следующее: наиболее вероятно, что на Сахарном заводе в поселке Теткино Курской области России в течение почти недели была утечка 5700 тонн органических отходов производства, в частности, вероятно, рафинадной патоки. Эти отходы имеют особенность поглощать кислород (одна молекула фруктозы поглощает до 12 молекул кислорода), и это повлекло катастрофический дефицит кислорода в реке Сейм, а позже – и в Десне.

Загрязнение имеет донный характер, поэтому поверхностные пробы воды не дают корректных результатов, то есть, не отражают реальное состояние реки. Это загрязнение в виде не целостного пятна путешествовало из реки Сейм в Десну, и должно в эти дни приблизиться к Киеву.

Однако со времени выброса загрязнений на Курщине прошло более месяца. Конечно, вода имеет свойства к самоочищению, и до сих пор деснянская вода значительно улучшила свои характеристики. Со временем микроорганизмы почти полностью ликвидируют последствия загрязнения, что будут концентрироваться на дне рек Сейм и Десна, однако для полной очистки рек, по словам директора Института гидробиологии НАН Украины Сергея Афанасьева, надо будет подождать 2 – 3 года.

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Опасности для водозабора нет

Для водозабора Киева, Чернигова и Броваров опасности не существует из-за нескольких обстоятельств. Так, водозабор в Чернигов не осуществляется деснянской водой, а исключительно подземными горизонтами. По водозабору Киева и Броваров, надо учесть следующее.

Во-первых, уровень загрязнения в Киев существенно снизился;

во-вторых, вода попадает к конечному потребителю через систему так называемой водоподготовки, которая предусматривает очистку;

в-третьих, даже без этой аварии я бы не советовал употреблять воду из-под крана без дополнительной очистки или кипячения. Сейчас этот совет остается актуальным.

Относительно купания в Днепре? Если не чувствуется неприятный запах, и вода не приобретает неестественного цвета, то особых запретов для купания не существует. Однако есть люди, страдающие различными хроническими болезнями или аллергией, и поэтому это должно быть взвешенное индивидуальное решение.

В целом, есть смысл доверять официальным органам власти, придерживаться информационной гигиены и здравого смысла. К сожалению, это не последний "подарок" который мы получили со стороны России. Держимся!