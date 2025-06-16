Из-за российских атак в Киеве и области масштабные экологические загрязнения, Минприроды

В июне 2025 года россияне совершили ряд массированных атак на столицу Украины. Вследствие этого в Киеве и области масштабные экологические загрязнения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Что известно о загрязнении в Киеве

Киев и Киевская область стали эпицентром одной из самых разрушительных атак российских беспилотников в июне 2025 года. По предварительным подсчетам, экологические убытки превысили 5,7 миллиона гривен.

За несколько дней, только 6 и 10 июня, в воздух столичного региона попало 1 902 тонны вредных веществ,

– объяснили в министерстве.

Там отметили, что такие инциденты сопровождались неорганизованными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу – без фильтрации, в условиях боевых действий. Также зафиксировано массовое горение топлива, стройматериалов, пластиков, техники.

"Это не только уничтожение инфраструктуры – это системное уничтожение окружающей среды, загрязнение воздуха и создание долговременных рисков для здоровья жителей столицы", – отметили в Минприроды.

Напомним, что утром 10 июня фиксировали вредный уровень качества воздуха в нескольких районах Киева. Перед этим Россия атаковала столицу.