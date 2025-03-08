Уровень загрязнения высокий: почему в Киеве снова ухудшение состояния воздуха

Утром 8 марта в столице в очередной раз зафиксировали ухудшение состояния воздуха. Сейчас уровень загрязненности высокий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

Ранее Киев среди самых загрязненных городов мира: в воздухе столицы фиксируют взвешенные вещества

Загрязненный воздух в Киеве

Утром субботы в Киеве снова наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха.

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха,

– отметили в КГГА.

До улучшения ситуации рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

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Обратите внимание! Следите за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени по ссылке и в приложении Киев Цифровой.