Это делают люди, – эколог рассказала, как загрязнение воздуха в Киеве влияет на здоровье

В Киеве уже неделю фиксируют чуть ли не наихудший в мире уровень загрязнения воздуха. Больше всего на эту ситуацию повлияли действия самих людей, живущих в столице или неподалеку.

Такой уровень загрязнения означает наличие в воздухе жестких частиц, образующихся вследствие горения – от двигателей или пожаров в экосистемах. Об этом в эфире 24 канала рассказала эксперт отдела климата ОО "Экодия" Оксана Омельчук.

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Люди – основная причина

Эксперт убеждена, что повлиять на эту ситуацию вполне возможно, ведь мы четко понимаем, почему она возникает. Мол, основная причина пожаров – это человеческий фактор.

Сейчас пора обрабатывать огороды, люди сжигают остатки растений, опавшие листья. К сожалению, у нас очень низкая культура поведения с этим. Образовательная работа почему-то мало помогает, штрафы почему-то мало помогают,

– констатировала Оксана Омельчук.

Кроме того, она отметила, что вблизи Киева также большая проблема с наличием большого количества сухих торфяников. Часть из них уже не используется, поэтому следовало бы возвращать их в природную среду.

"Это могут сделать власти, опережая таким образом не совсем корректное поведение наших граждан. Потому что если торф не обходить, он будет гореть всякий раз, когда какой-нибудь недобросовестный украинец сожжет свой огород", – пояснила эколог.

Насколько опасно загрязнение воздуха в Киеве: смотрите видео

Как загрязнение воздуха влияет на состояние здоровья

Эксперт также рассказала, что лучший способ предотвратить заболевания при загрязнении воздуха – это ограничить собственное движение. Ведь достаточным образом обезопаситься невозможно, особенно если у вас есть склонность к аллергическим реакциям или сердечно-сосудистые заболевания.

"Это будет иметь огромное влияние на вас. Поэтому, если есть возможность, движение наружу нужно ограничить или использовать респираторы. Когда вы на улице нужно пить много воды. Это самое простое, что можно сделать", – пояснила Оксана Омельчук.

Если говорить именно о горении торфяников, то эколог заметила, что в результате в воздух попадают синильная кислота и вещества формальдегидной группы, которые оказывают ожоговое влияние на организм.

При вдыхании у вас могут быть раздражение дыхательных путей, даже если вы не аллергики. В дальнейшем это оказывает значительное влияние на сердечно-сосудистую систему и может приводить к различным осложнениям,

– объяснила экспертка.

Загрязнение воздуха в Киеве: