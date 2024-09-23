В Киеве снова ухудшилось качество воздуха: Минэкологии назвало причину

23 сентября 2024, 10:02
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Автор: Юлия Мурина

Источник:

Минприроды

Утром 23 сентября в столице снова зафиксировали ухудшение состояния воздуха. По данным мониторинговых постов местных властей и общественных организаций, сейчас уровень загрязненности средний.

Об этом сообщили в Минприроды. Также объяснили, какая причина ухудшения состояния воздуха.

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Загрязнение воздуха в Киеве сегодня

По состоянию на утро 23 сентября в Киеве и его окрестностях наблюдается временное ухудшение качества воздуха.

По данным мониторинговых постов местных властей и общественных организаций, сейчас средний уровень загрязненности воздуха,
– отметили в Минприроды.

Подчеркнули, что при таких показателях рекомендации по ограничению времени пребывания на улице не являются обязательными. Впрочем, посоветовали обращать внимание на самочувствие.

Как ранее сообщалось, причиной является горение торфяников, пожары в экосистемах, осенние колебания температур и слабый ветер,
– заявили в министерстве.

Чтобы уменьшить негативное влияние на здоровье в периоды пожаров на торфяниках и снизить риск развития серьезных заболеваний, стоит придерживаться таких мер безопасности:

  • по возможности не находитесь на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма;
  • держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение;
  • поддерживайте водный баланс. Пейте много воды;
  • используйте маску или респиратор, а также очиститель воздуха;
  • делайте влажную уборку помещений.

Особое внимание на эти советы необходимо обратить людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Кстати, состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать на веб-ресурсе или в приложении ЭкоУгроза. В случае изменений в состоянии качества воздуха Минприроды предоставит дополнительную информацию.