В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пыли из Европы: горожанам дали рекомендации

В Киеве снова временно ухудшилось состояние воздуха. На этот раз причиной стал перенос пыли с территории Европы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА. Отмечается, что сейчас речь идет о среднем уровне загрязненности.

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Киевлян предупредили о загрязненном воздухе

В КГГА сообщили, что в Киеве фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц – пыли.

Вероятная причина временного ухудшения состояния воздуха – трансграничное влияние, перенос пыли с территории Европы,

– говорится в публикации.

В случае дальнейшего ухудшения состояния воздуха киевлянам советуют закрыть окна, по возможности ограничить пребывание на улице и пить много воды. Также стоит включать на максимум очиститель воздуха.

К слову, ранее уже сообщалось, что из Польши в Украину продвигается облако грязного воздуха. Прогнозируется, что 8 ноября это облако распространится на половину Украины, однако впоследствии интенсивность загрязнения постепенно будет снижаться.