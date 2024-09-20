Почему загрязняющие вещества в Киеве быстро не рассеиваются

С 16 сентября в Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха. Сначала его зафиксировали в северной части, а затем фактически во всей столице.

Об этом на брифинге рассказал Александр Возный – директор департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, передает 24 Канал.

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Загрязнение воздуха в Киеве

Возный отметил, что речь идет о повышении концентрации взвешенных частиц пыли, которые являются продуктами горения. Причиной ухудшения качества атмосферного воздуха стали пожары в экосистемах Киевской, Черниговской и Сумской области.

Преимущественно это пожар на торфяниках, но, к сожалению, также вспыхнули пожары в лесах. Кроме того, на состояние воздуха влияет ветер.

Фактически отсутствие ветра не дает возможность загрязняющим веществам быстро рассеиваться,

– подчеркнул Александр Возный.

Заметим, в Укргидрометцентре отметили, что это не метеорологическое явление и продолжительность его существования будет определяться тем, как долго будет существовать источник дыма.