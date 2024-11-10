Украину снова накроет "грязная туча", несущаяся из Европы: чего ждать

Синоптики предупреждают, что вскоре Украину накроет опасное "грязное облако", которое движется из Европы. По прогнозам, это облако будет в Украине уже 12 ноября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на радар погоды Ventusky. Отмечается, что 12 ноября облако может частично накрыть Закарпатье, Львовскую и Черновицкую область.

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В Украине ухудшится качество воздуха

В среду, 14 ноября, влияние "грязной тучи" распространится и на Тернопольщину, Волынь и Ровенскую область.

Согласно прогнозам радара погоды, уже 15 ноября "грязное облако" распространится на все западные и часть центральных областей. Ухудшение качества воздуха произойдет в Черновцах, Каменце-Подольском, Звягеле, Хмельницком и Ивано-Франковске.

Показатель загрязняющих веществ будет достигать 52 мкг/м3 – то есть речь идет об опасном для чувствительных групп уровне.

Напомним, днях в Киеве уже ухудшалось качество воздуха. Тогда в КГГА также заявили, что причиной стал перенос пыли с территории Европы. Однако впоследствии в Укргидрометцентре объяснили, что сообщение о якобы трансграничном переносе пыли в Украину является некорректным. На самом деле это атмосферная влажность, которая является очень высокой в Украине.