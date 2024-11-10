Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на радар погоди Ventusky. Зазначається, що 12 листопада хмара може частково накрити Закарпаття, Львівщину і Чернівецьку область.

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В Україні погіршиться якість повітря

У середу, 14 листопада, вплив "брудної хмари" пошириться і на Тернопільщину, Волинь та Рівненщину.

Відповідно до прогнозів радару погоди, вже 15 листопада "брудна хмара" пошириться на всі західні і частину центральних областей. Погіршення якості повітря відбудеться в Чернівцях, Кам'янці-Подільському, Звягелі, Хмельницькому та Івано-Франківську.

Показник забруднювальних речовин сягатиме 52 мкг/м3 – тобто йдеться про небезпечний для чутливих груп рівень.

Нагадаємо, днями у Києві вже погіршувалася якість повітря. Тоді в КМДА також заявили, що причиною стало перенесення пилу з території Європи. Однак згодом в Укргідрометцентрі пояснили, що повідомлення про нібито транскордонне перенесення пилу в Україну є некоректним. Насправді це атмосферна вологість, яка є дуже високою в Україні.