В сети пишут об ухудшении качества воздуха в Киеве: что говорят в КГВА

Утром субботы, 12 апреля, жители столицы жаловались на ухудшение качества воздуха. В КГВА рассказали об уровне загрязнения.

По состоянию на 8:00 он низкий, а радиационный фон в Киеве – в норме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской военной администрации.

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Какое качество воздуха в столице

На стационарных пунктах мониторинга правого берега общий индекс качества воздуха составляет:

на проспекте Европейского Союза, 64-Г – 24 (очень низкий уровень загрязненности);

на улице Щусева, 20 – 24 (очень низкий);

на улице Туровской, 28 – 25 (очень низкий);

на проспекте Берестейском, 97 – 26 (очень низкий);

на улице Китаевской, 22 – 41 (низкий).

На стационарных пунктах мониторинга левого берега общий индекс качества воздуха составляет:

на улице Харьковское шоссе, 7/1 – 39 (низкий уровень загрязненности);

на улице Архитектора Вербицкого, 26 – 53 (средний).

Напомним, швейцарская компания IQAir ежегодный отчет о качестве воздуха в городах мира. На 234 месте – Стрый Львовской области, в списке также оказались Черновцы, Боровая, Процив, Зазимье, Малые Дмитровичи и Ивано-Франковск.