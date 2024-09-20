Киев накрыл смог: какой индекс качества воздуха в столице сейчас – карта

В пятницу, 20 сентября. в Киеве резко ухудшилось качество воздуха. Более того, столица заняла первое место в топе самых загрязненных городов мира.

Из-за смога Киев обогнал даже Каир и Багдад. Какое качество воздуха в Киеве по отдельным районам, передает 24 Канал.

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Ухудшение качества воздуха в Киеве

Утром 20 сентября в Киеве резко ухудшилось состояние воздуха. По данным сервиса IQair, загрязнение в столице превышает норму более чем в 17 раз.

Уровень качества воздуха в Киеве составляет 173 балла по шкале AQI. Местами загрязнение достигает более 200 баллов, что представляет значительную опасность для здоровья.

Какой уровень загрязненности воздуха в Киеве: смотрите карту

Отмечается, что причиной ухудшения качества воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению вредных веществ в воздухе. Добавим, что дым также накрыл Житомирскую, Черниговскую и Харьковскую область.

Что означает индекс AQI

Согласно классификации, что уровень загрязненности от 151 до 200 является вредным (красный). В случае повышения до таких показателей следует ограничить или избегать длительного пребывания на свежем воздухе. Повышенная вероятность неблагоприятных эффектов и усиление болезней сердца и легких среди обычного населения, особенно для чувствительных групп.

Уровень загрязненности от 201 до 300 – очень вредный (фиолетовый). Такое загрязнение имеет значительное влияние на все группы населения. Необходимо воздержаться от пребывании на открытом воздухе и останется в помещении.